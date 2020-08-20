В Ужгороді підписують петицію про бювети з питною водою по всьому місту

Ужгородці підписують петицію про “Створення в Ужгороді десяти бюветів із питною водою протягом 2021-2025 рр., та додатково – щонайменше десять бюветів з 2025 по 2030 рр.”. Автор петиції – Тарас Гряділь. На час цієї публікації залишилося зібрати 18 підписів, підтримайте.

Ось про що йдеться у петиції:

– Україна перебуває на 125 місці зі 180 країн за кількістю питної води на душу населення – про це йдеться у дослідженні Світового банку. Відтак нація перебуває десь між африканськими країнами Чадом і Суданом, а питання буде тільки загострюватися. Водночас в Ужгороді нема безкоштовного доступу до якісної питної води.

Вода, що постачається монополістом КП “Водоканал м. Ужгород”, є технічною, адже вона містить:

велику кількістю солей кальцію і магнію;

під час транспортування додаються сполуки заліза і навіть домішки піску, землі;

у процесі очищення відбувається хлорування, а це руйнує шкіру та зубну емаль.

Ужгород отримує водозабір з двох локацій:

з минайського водозабору (артезіанських свердловин) – вода погіршується через процес очищення та транспортування;

з каналу, де вода поступає з річки Уж.

«На жаль, неефективність використання коштів КП “Водоканал м. Ужгород”, а також постійне підвищення ціни за воду – не сприяють вирішенню проблеми з доступом до якісної води. Тому можна втілити простіші та ефективніші рішення – буріння свердловин та встановлення бюветів на прибудинкових територіях із доступом до питної води», – зазначає автор петиції.

Втілення задумів петиції може мати позитивні наслідки для Ужгорода та його мешканців:

доступ до якісної води 24/7,

доступ до питної води 24/7 у разі аварій у водогінній мережі,

створення додаткових робочих місць (обслуговування, контроль якості води),

спільне використання громадою надр міста,

зменшення використання пластикових та скляних пляшок,

зменшення утворення та утилізації твердих побутових відходів,

можливі позитивні зміни показників здоров’я.

Тарас Гряділь пропонує 10 місць для встановлення свердловин/бюветів протягом 2021-2025 років:

Вулиця Капушанська 149, 151, 153 155, вулиця Достоєвського 2, вулиці Годинки 8. Або вулиця Капушанська 151, 153, 155, 157, вулиці Легоцького 5. Вулиця Чорновола 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. Вулиця Грушевського 31, 33, 37. Площа Шандора Петефі. Вулиця Минайська 17, 21, вулиця Сурікова 3. Вулиця Коритнянська 3, 8. Вулиця Тельмана 1. Вулиця Оноківська 18, 18А. Вулиця Університетська 12, 12А, 12Б. Парк Малий Галагов або Парк Св. Тетяни.

І 10 місць для встановлення свердловин/бюветів протягом 2025-2030 років:

Вулиця Заньковецько 3, 7. Вулиця Приладобудівників 4, 6. Проспект Свободи 51, 53. Вулиця Капушанська 27, 29. Вулиця Собранецька 124, вулиця Докучаєва 1. Вулиця Закарпатська 26, вулиця Добролюбова 6. Вулиця Нахімова 1. Вулиця Пестеля 50 або Вулиця Пестеля 15, 17, 50, Проспект Свободи 46, 48. Вулиця Володимирівська 82, 76а Вулиця Генерала Свободи 5, 7, вулиця Можайського 30, 32.

Підпишіть петицію тут.

Varosh

Фото: habr.com.