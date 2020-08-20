В Ужгороді підписують петицію про бювети з питною водою по всьому місту

Ужгородці підписують петицію про “Створення в Ужгороді десяти бюветів із питною водою протягом 2021-2025 рр., та додатково – щонайменше десять бюветів з 2025 по 2030 рр.”. Автор петиції – Тарас Гряділь. На час цієї публікації залишилося зібрати 18 підписів, підтримайте.
Ось про що йдеться у петиції:
– Україна перебуває на 125 місці зі 180 країн за кількістю питної води на душу населення – про це йдеться у дослідженні Світового банку. Відтак нація перебуває десь між африканськими країнами Чадом і Суданом, а питання буде тільки загострюватися. Водночас в Ужгороді нема безкоштовного доступу до якісної питної води.
Вода, що постачається монополістом КП “Водоканал м. Ужгород”, є технічною, адже вона містить:
- велику кількістю солей кальцію і магнію;
- під час транспортування додаються сполуки заліза і навіть домішки піску, землі;
- у процесі очищення відбувається хлорування, а це руйнує шкіру та зубну емаль.
Ужгород отримує водозабір з двох локацій:
- з минайського водозабору (артезіанських свердловин) – вода погіршується через процес очищення та транспортування;
- з каналу, де вода поступає з річки Уж.
«На жаль, неефективність використання коштів КП “Водоканал м. Ужгород”, а також постійне підвищення ціни за воду – не сприяють вирішенню проблеми з доступом до якісної води. Тому можна втілити простіші та ефективніші рішення – буріння свердловин та встановлення бюветів на прибудинкових територіях із доступом до питної води», – зазначає автор петиції.
Втілення задумів петиції може мати позитивні наслідки для Ужгорода та його мешканців:
- доступ до якісної води 24/7,
- доступ до питної води 24/7 у разі аварій у водогінній мережі,
- створення додаткових робочих місць (обслуговування, контроль якості води),
- спільне використання громадою надр міста,
- зменшення використання пластикових та скляних пляшок,
- зменшення утворення та утилізації твердих побутових відходів,
- можливі позитивні зміни показників здоров’я.
Тарас Гряділь пропонує 10 місць для встановлення свердловин/бюветів протягом 2021-2025 років:
- Вулиця Капушанська 149, 151, 153 155, вулиця Достоєвського 2, вулиці Годинки 8. Або вулиця Капушанська 151, 153, 155, 157, вулиці Легоцького 5.
- Вулиця Чорновола 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.
- Вулиця Грушевського 31, 33, 37.
- Площа Шандора Петефі.
- Вулиця Минайська 17, 21, вулиця Сурікова 3.
- Вулиця Коритнянська 3, 8.
- Вулиця Тельмана 1.
- Вулиця Оноківська 18, 18А.
- Вулиця Університетська 12, 12А, 12Б.
- Парк Малий Галагов або Парк Св. Тетяни.
І 10 місць для встановлення свердловин/бюветів протягом 2025-2030 років:
- Вулиця Заньковецько 3, 7.
- Вулиця Приладобудівників 4, 6.
- Проспект Свободи 51, 53.
- Вулиця Капушанська 27, 29.
- Вулиця Собранецька 124, вулиця Докучаєва 1.
- Вулиця Закарпатська 26, вулиця Добролюбова 6.
- Вулиця Нахімова 1.
- Вулиця Пестеля 50 або Вулиця Пестеля 15, 17, 50, Проспект Свободи 46, 48.
- Вулиця Володимирівська 82, 76а
- Вулиця Генерала Свободи 5, 7, вулиця Можайського 30, 32.
Підпишіть петицію тут.
Varosh
Фото: habr.com.