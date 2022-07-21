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Новини

В Ужгороді перекриють вулицю Підгірну

21 Липня 2022 1

У місьькраді Ужгорода повідомили про перекриття з 22.00 21 липня вулиці Підгірної.

В департаменті міської інфраструктури Ужгородської міськради пояснили, що перекривають вулицю на ділянці від площі Жупанатської до вул. Цегольнянської через виконання там земляних робіт. З 22-ї години 21 липня  і до завершення робіт буде перекрито рух для транспорту на цій ділянці.

В департаменті просять водіїв бути уважними та слідкувати за встановленими дорожніми знаками.

Varosh

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