В Ужгороді перекриють вулицю Підгірну

У місьькраді Ужгорода повідомили про перекриття з 22.00 21 липня вулиці Підгірної.

В департаменті міської інфраструктури Ужгородської міськради пояснили, що перекривають вулицю на ділянці від площі Жупанатської до вул. Цегольнянської через виконання там земляних робіт. З 22-ї години 21 липня і до завершення робіт буде перекрито рух для транспорту на цій ділянці.

В департаменті просять водіїв бути уважними та слідкувати за встановленими дорожніми знаками.

Varosh

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