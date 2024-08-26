В Ужгороді обмежили швидкість їзди на електросамокатах

На нараді з компаніями, які надають послуги із прокату електросамокатів в Ужгороді – «Вolt», «Jet» та «Vevi» — в Ужгородській міській раді обговорили та обмежили швидкість пересування користувачів електросамокатів.

В міську раду надходить чимало скарг від ужгородців через рух електросамокатів на максимальній швидкості, зокрема у пішохідній зоні міста, та паркування електросамокатів, яке перешкоджає безпечному пересуванню інших учасників дорожнього руху, — пояснили в міськраді.

Відтепер максимально допустима швидкість електросамокатів у місті становитиме 20 км/год, а у пішохідній зоні – вул. Корзо, вул. Августина Волошина на відрізку від площі Корятовича до вул. Капітульної, у сквері Євгена Фенцика, набережній Незалежності, на площі Театральній, у пасажі – 10 км/год. Також рекомендували заборонити залишати електросамокати на мостах.

Крім того, сторони домовилися про співпрацю щодо розробки, встановлення та дотримання правил користування електросамокатами у місті, про що незабаром укладуть відповідний меморандум.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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