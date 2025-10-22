Facebook
Instagram
YouTube
Новини

В Ужгороді напередодні поминальних днів збільшують кількість автобусів до кладовища “Барвінок”

22 Жовтня 2025 30

Рішення тимчасово посилити роботу комунального транспорту ухвалив сьогодні під час засідання виконавчий комітет Ужгородської міської ради. В останні дні жовтня та на початку листопада на одному маршруті збільшать кількість автобусів, ще 2 маршрути – продовжать.

Таке рішення ухвалили, позаяк у період перед Днем пам’яті померлих те безпосередньо 1 листопада ужгородці масово відвідують місця поховань рідних і близьких, повідомляють в Ужгородській міській раді.

Так, з 25 жовтня до 1 листопада 2025 року включно комунальне підприємство “Ужгородський муніципальний транспорт”:

Транспортні картки та контролери: в Ужгороді запрацюють нововведення у маршрутках

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Ужгородська міська рада

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram

0 #
# "Барвінок" Ужгород # varosh # автобуси Ужгород # Барвінок автобуси # Барвінок Ужгород автобуси # новини Varosh # поминальні дні Ужгород

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

У Лондоні вкрали близько 3000 пляшок вина, половина з них – від виноробні Шато Чизай

“Хоробре серце Олега Куцина”: вийде книга до 60-річчя від дня народження командира “Карпатської Січі”

У ніч на 22 жовтня росія масовано обстріляла українські міста: 6 загиблих, пошкоджені десятки будинків

Володимир Єрмоленко та Тетяна Огаркова в Ужгороді: Varosh запрошує на відкриту зустріч