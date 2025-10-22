В Ужгороді напередодні поминальних днів збільшують кількість автобусів до кладовища “Барвінок”

Рішення тимчасово посилити роботу комунального транспорту ухвалив сьогодні під час засідання виконавчий комітет Ужгородської міської ради. В останні дні жовтня та на початку листопада на одному маршруті збільшать кількість автобусів, ще 2 маршрути – продовжать.

Таке рішення ухвалили, позаяк у період перед Днем пам’яті померлих те безпосередньо 1 листопада ужгородці масово відвідують місця поховань рідних і близьких, повідомляють в Ужгородській міській раді.

Так, з 25 жовтня до 1 листопада 2025 року включно комунальне підприємство “Ужгородський муніципальний транспорт”:

збільшить кількість автобусів на маршруті №156 “вул. В’ячеслава Чорновола – міський цвинтар “Барвінок”;

продовжить у цей період маршрути №20 “мкрн. Доманинці – Речовий ринок (через пл. Корятовича)” та №24 “мкрн. Дравці – УжНУ (через вокзали, Новий район)” – до міського цвинтаря “Барвінок”.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

