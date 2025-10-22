В Ужгороді напередодні поминальних днів збільшують кількість автобусів до кладовища “Барвінок”

Рішення тимчасово посилити роботу комунального транспорту ухвалив сьогодні під час засідання виконавчий комітет Ужгородської міської ради. В останні дні жовтня та на початку листопада на одному маршруті збільшать кількість автобусів, ще 2 маршрути – продовжать.
Таке рішення ухвалили, позаяк у період перед Днем пам’яті померлих те безпосередньо 1 листопада ужгородці масово відвідують місця поховань рідних і близьких, повідомляють в Ужгородській міській раді.
Так, з 25 жовтня до 1 листопада 2025 року включно комунальне підприємство “Ужгородський муніципальний транспорт”:
