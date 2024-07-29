В Ужгороді – найдорожча оренда житла в Україні: статистика ЛУН. Місцеві рієлтори піддають сумніву

За підрахунками порталу нерухомості ЛУН, містом із найдорожчою орендою житла в Україні став Ужгород.

За даними порталу, середня вартість оренди однокімнатної квартири в обласному центрі Закарпаття становила 17 700 тис. грн.

Це вищі ціни, ніж у Львові (16,5 тис. грн), та у Києві (15 тис. грн).

Далі в рейтингу ідуть міста з відносно однаковою вартістю житла для винайму: Чернівці (12 300 за однокімнатну квартиру), Івано-Франківськ, Кропивницький, Полтава та Рівне (12 тис. грн).

Тим часом ужгородські рієлтори скептично ставляться до озвученої статистики, називаючи її умовною. Так, за словами рієлторки Катерини Осадчук, ціни на оренду житла не лише не виросли, а навіть трохи просіли.

«Кінець червня і весь липень – це неактивний сезон в нерухомості: ні в купівлі, ні в оренді. Тому зараз ціни точно не виросли, власники навпаки нерідко ціни знижують, аби помешкання влітку не простоювало», – сказала Катерина Осадчук.

Наведені у статистиці ЛУН рієлторка пояснює тим, що укладачі могли брати до уваги якесь окреме житло вибірково. Адже, каже, у період червня-липня в Ужгороді можна було знайти для винайму однокімнатні квартири і за 10 і за 12 тисяч гривень.

«Однозначно, що є в Ужгороді є і дорогий сегмент, там як була дорога оренда, так і залишається, незалежно від сезону. Таких комплексів, втім, не так багато – вони зазвичай з інфраструктурою, з консьєржем. Але загалом це маленький відсоток на оренду по місту», – пояснила Катерина Осадчук.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Інфографіка: портал нерухомості ЛУН

Титульне фото: Freepik

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