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В Ужгороді – найдорожча оренда житла в Україні: статистика ЛУН. Місцеві рієлтори піддають сумніву

29 Липня 2024 47

За підрахунками порталу нерухомості ЛУН, містом із найдорожчою орендою житла в Україні став Ужгород.

За даними порталу, середня вартість оренди однокімнатної квартири в обласному центрі Закарпаття становила 17 700 тис. грн.

Це вищі ціни, ніж у Львові (16,5 тис. грн), та у Києві (15 тис. грн).

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Статистика ЛУН

Далі в рейтингу ідуть міста з відносно однаковою вартістю житла для винайму: Чернівці (12 300 за однокімнатну квартиру), Івано-Франківськ, Кропивницький, Полтава та Рівне (12 тис. грн).

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Тим часом ужгородські рієлтори скептично ставляться до озвученої статистики, називаючи її умовною. Так, за словами рієлторки Катерини Осадчук, ціни на оренду житла не лише не виросли, а навіть трохи просіли.

«Кінець червня і весь липень – це неактивний сезон в нерухомості: ні в купівлі, ні в оренді. Тому зараз ціни точно не виросли, власники навпаки нерідко ціни знижують, аби помешкання влітку не простоювало», – сказала Катерина Осадчук.

Наведені у статистиці ЛУН рієлторка пояснює тим, що укладачі могли брати до уваги якесь окреме житло вибірково. Адже, каже, у період червня-липня в Ужгороді можна було знайти для винайму однокімнатні квартири і за 10 і за 12 тисяч гривень.

«Однозначно, що є в Ужгороді є і дорогий сегмент, там як була дорога оренда, так і залишається, незалежно від сезону. Таких комплексів, втім, не так багато – вони зазвичай з інфраструктурою, з консьєржем. Але загалом це маленький відсоток на оренду по місту», – пояснила Катерина Осадчук.

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Ціни на оренду житла за статистикою ЛУН

 

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Інфографіка: портал нерухомості ЛУН

Титульне фото: Freepik

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