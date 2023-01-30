В Ужгороді на Укрпошті стартував обмін звичайних лампочок на світлодіодні

Відділення Укрпошти в Ужгороді відсьогодні, 30 січня, почали обмінювати звичайні лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи. Роблять це для того, щоб зменшити дефіцит електроенергії в мережі, адже LED-лампи у 7-8 разів економніші за старі лампи розжарювання.

Світлодіодні лампи можна отримати лише один раз, обмінявши їх у розрахунку 5 на 5 в одні руки в найближчому відділенні Укрпошти, сказав Varosh директор Закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій.

— Щоб уникнути ажіотажу, домовились перший тиждень тестувати на ужгородських відділеннях, другий тиждень запускаємо районні центри і на третій лампочки підуть у мережу — по селах, пересувних відділеннях, — сказав він. — Зараз ми отримали тільки перший транш лампочок, загалом очікуємо 1,5 мільйона.

За словами Сергія Калія, для того, аби здійснити цей безкоштовний обмін — 5 звичайних лампочок розжарювання в робочому стані на 5 енергозберігаючих — у будь-якому відділенні Укрпошти, наразі в Ужгороді, потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Оформлення обміну через додаток Дія наразі на стадії тестувань.

Директор Закарпатської дирекції попередив, що енергозберігаючі лампи, які люди отримують в обмін — різні: різного виробництва, типу та потужності.

— Це безкоштовний дар, Європа збирала по всіх країнах, — сказав Сергій Калій — одні французькі, румунські, турецькі виробники. Не можна закумулювати таку величезну кількість однотипних лампочок, тому ми були би дуже вдячні, якщо б люди не піднімали з цього якусь “зраду”.

Якщо в родині вже всі лампочки енергозберігаючі, то своє право обміну вона може передати своїм старшим родичам, додав Сергій Калій.

Varosh

Фото ілюстративне

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