В Ужгороді на учасників мітингу проти забудови вітряками гір поліція склала протоколи

Біля пішохідного мосту на площу Театральну вийшли активісти з плакатами проти забудови високогір’я Карпат вітровими електростанціями. Вийшли на мітинг саме сьогодні, в день зустрічі в Ужгороді президентів України та Словаччини. Так хотіли привернути увагу ужгородців до незаконного встановлення вітряків. Також до проблеми виробництва вітряками на Закарпатті відновлюваних джерел енергії, які Євросоюз і зокрема Словаччина готові купувати, — пояснила Varosh одна з учасниць мітингу Наталя Волошин.

— Зрештою, я вирішила вийти на одиночний пікет, охочі до мене окремо вирішили долучитися і підтримати. Екоактивісти будуть зараз апелювати до європейських організацій, щоб вони підтримали нас, щоб посприяли призупиненню будівництва, поки не буде зроблено якісного аналізу. Я впевнена, що такий аналіз не допустить розміщення вітряків у Карпатах, — каже вона. — Вже подана скарга в Бернську конвенцію про те, що будівництво триває попри те, що не було зроблено оцінки впливу на довкілля. Там ростуть червонокнижні види рослин на полонині. Також був надісланий звіт в секретаріат Карпатської конвенції. Незабаром буде відбуватися наукова конференція Карпатського регіону, ми там також будемо про це говорити. А наступного року Україна має головувати в Карпатській Конвенції. З чим вона буде головувати? І з 225 вітряками на хребтах?

Туристи вийшли з протестом на полонину Руну, де триває монтаж фундаментів під вітряки

Семеро людей, які долучилися до пікету, з кількома плакатами інформували перехожих про загрозу забудови вітряками Карпат. Зі слів Наталі Волошин, вибрала це місце з міркувань безпеки, щоб люди з обох боків бачили плакати. Бо ж безпосередньо на території зустрічі президентів пікет провести не можна.

Чому вітряки стануть вбивством Карпат: думки після поїздки у Нижньоворітську громаду

Втім, уже через 15 хвилин до мітингувальників підійшли 8 поліцейських і попросили згорнути плакати та завершити мітинг. Мовляв, у воєнний час такі акції без дозволу обласної адміністрації проводити заборонено. На запевнення мітингувальників у правомірності своїх дій, на кожну з них склали протоколи.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.