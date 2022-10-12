В Ужгороді на набережній хочуть спорудити «Арку вшанування Божого Слова»: що думають про це ужгородці

В Ужгородській міськраді днями на засіданні науково-художньої ради розглянули проєкт спорудження пам’ятника «Арка вшанування Божого Слова» на Слов’янській набережній. Пам’ятник на честь єпископів Української Євангельської Церкви Василя Райчинця (19.10.1952-04.07.2020) та Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка (17.09.1952-14.07.2020) за власні кошти винесла на погодження міськради ще у 2021 році Українська Євангельська Церква.

Тоді виконком погодив рішення і днями на розгляд науково-художньої ради проєктант представив проєкт майбутнього пам’ятника. Про ідею зведення пам’ятника, яким він має бути, що враховували під час проєктування, онлайн розповів син єпископа Василя Райчинця Федір. Проєктант — ужгородський архітектор Євген Приходько — розповів, що основним завданням поставили собі якомога легше вписати пам’ятник з оглядовим майданчиком у набережну, щоб він не викликав дисгармонії і не привертав велику увагу, разом із тим не був копією інших пам’ятників.

Втім ужгородці сприйняли проєкт арки як недоречний, зайвий та громіздкий. Письменник Банди Шолтес написав: “Наші набережні — одні з небагатьох місць, де ще приємно гуляти у місті, їх не можна переробляти, доповнювати, змінювати. А тим більше прибудовувати до них будь-що. Пам’ятники на честь єпископів треба ставити на території церков, де вони працювали, а не на спільній території міста і містян. А тим паче на набережній, яку треба берегти, як зіницю ока”, — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський прокоментував Varosh, що проєкт на засіданні погодили і тепер будуть готувати проєктно-кошторисну документацію.

Varosh Фото Ужгородської міської ради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.

“