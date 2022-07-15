В Ужгороді на місяць перекриватимуть частину проспекту Свободи у нічний час

Частина проспекту Свободи в Ужгорді відсьогодні, 14 липня, і до 14 серпня га вечірні та нічні години перекриватиметься для проїзду машин. Там облаштовуватимуть систему поливу для квітника з багаторічними рослинами на розподільчій смузі проїжджої частини.

В департаменті міської інфраструктури пояснюють, що роботи проводитимуть від вулиці Капушанської до вулиці Марії Заньковецької у напрямку площі Кирила та Мефодія. Рух транспорту перекриватимуть з 20:00 до 06:00.

Водіїв просять враховувати це при плануванні поїздок, звертати увагу на попереджувальні дорожні знаки, встановлені біля місця робіт, не паркувати машини вздовж цієї частини проспекту.

Varosh, за інформацією Ужгородської міської ради

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