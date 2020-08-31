Varosh Talks 9: Як просувати Закарпаття та закарпатське

У четвер, 27 серпня, у Відкритому Офісі, що в парку Малий Галагов пройшла 9-а відкрита дискусія з серії заходів під назвою «Varosh talks».

Тема дискусії – як просувати Закарпаття і закарпатське. В обговоренні взяли участь: Олексій Петров, голова Закарпатської ОДА; Федір Шандор, професор, експерт з туризму; Олеся Драшкаба, художниця, кураторка, креативна стратегиня; Олександр Мерявчик, голова ГО «Закарпатська фільмкомісія». Модератор: Андрій Шекета.

Серія відкритих дискусій «Varosh talks» відбувається у співпраці з ГО «Інститут центральноєвропейської стратегії» та виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Партнерами заходу є ресторан Кілікія, яка забезпечує гостей смачною кавою, та компанія УЖНЕТ, яка транслює події наживо.

Varosh

Фото: Карл Смутко

Відео: Юрій Готра