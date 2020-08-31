Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Varosh Talks 9: Як просувати Закарпаття та закарпатське

31 Серпня 2020 81

У четвер, 27 серпня, у Відкритому Офісі, що в парку Малий Галагов пройшла 9-а відкрита дискусія з серії заходів під назвою «Varosh talks».

Тема дискусії – як просувати Закарпаття і закарпатське. В обговоренні взяли участь: Олексій Петров, голова Закарпатської ОДА; Федір Шандор, професор, експерт з туризму; Олеся Драшкаба, художниця, кураторка, креативна стратегиня; Олександр Мерявчик, голова ГО «Закарпатська фільмкомісія». Модератор: Андрій Шекета.

gal-89116
gal-89120
gal-89124
gal-89128
gal-89132
gal-89136
gal-89140
gal-89144
gal-89152
gal-89156
gal-89160
gal-89164
gal-89168
gal-89172
gal-89176
gal-89180
gal-89184
gal-89188
gal-89192
gal-89196
gal-89200
gal-89204
gal-89208
gal-89212
gal-89216

Серія відкритих дискусій «Varosh talks» відбувається у співпраці з ГО «Інститут центральноєвропейської стратегії» та виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Партнерами заходу є ресторан Кілікія, яка забезпечує гостей смачною кавою, та компанія УЖНЕТ, яка транслює події наживо.

Varosh


Фото: Карл Смутко

Відео: Юрій Готра

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Ужгородський гурт Hackedface випустив сингл Oxygen

Молодий ужгородець видав книгу у братів Капранових – “Незалежність, або мамина доця”

В Ужгороді презентують сонячну лавку, яка заряджатиме гаджети

На Закарпатті почали переробляти полімери