В Ужгороді другий день триває протест проти підписаного Зеленським закону №12414

Сотні ужгородців зібралися на протест на площі Поштовій проти закону №12414, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Люди взяли з собою українську символіку та плакати «Руки геть від НАБУ і САП», «Демократія — не іграшка», «Повернулися у 2014?».

«Картонний протест», як його називають учасники, відбувся також у Києві, Одесі, Льові, Кривому Розі та інших містах України.

Varosh розпитав учасників акції протесту в Ужгороді про їхню мотивацію, що вони хочуть досягнути та як відповідають на закиди про те, що протести у час повномасштабної війни підривають країну зсередини.

Що думають ужгородці?

Ліна Дегтярьова, історикиня архітектури, співзасновниця проєкту «Ужгород. Модернізм»:

— Я не хочу розколу суспільства. Я сподіваюся, що наша загальноукраїнська акція донесе до влади наші побажання і нам більше не доведеться під час війни розпорошувати свої сили. Бо це не акції протесту підривають тил, а ці закони. Для мене успішне закінчення протесту — скасування цього закону.

Федір Смірнов, ужгородець, освітянин:

— Я тут, бо мені здається, що влада не чує народ. Під час повномасштабної війни не можна приймати закони, які суперечать здоровому глузду та нашому євроінтеграційному курсу, яким ми йдемо з 2014 року. Я не погоджуюся, що протести підривають країну зсередини, це роблять дії влади. Саме вони грають на руку Росії. Акції протесту — це вже наслідок, причина — дії влади.

Ярина Денисюк, головна редакторка музичного медіа «Неформат»:

— Я вважаю, що дії, які згортають антикорупційні реформи в Україні, неправильні. Незалежно від того, чи є ефективним НАБУ, важливий сам символізм цього рішення. І його головний наслідок — підірвана довіра народу.

Я чую тут дуже патріотичні гасла на підтримку України та армії, я не бачу ніякого роз’єднання з військовими. Єдині, хто втратили зв’язок з країною — це наша влада.

Я не знаю, до чого саме мають призвести ці протести, нам треба подумати, але зараз вирішальний момент, коли влада має запропонувати прийнятний вихід з ситуації.

Що думають військові?

Деякі користувачі Facebook виступають проти протестів, аргументуючи тим, що такі дії у тилу «підривають стійкість країни у часі війни». Varosh також запитав у діючих військових, що вони думають про протести.

Сашко Шершун, військовослужбовець РУдБпАК 82 ОДШБр

— До протестів, у тій мирній формі, у якій вони є зараз, ставлюся цілком позитивно.Це один з небагатьох випадків, коли я, сидячи тут, не засмутився, подумавши, що знову проспали. Тут громадянське суспільство дуже класно відреагувало.

Ці протести — це класний запобіжник, і нагадайка владі про те, що це не та держава, не те суспільство, якому можна нав’язати щось незрозуміле і воно це проковтне. І ми бачимо результат протестів! Завдяки, тому що люди вчасно вийшли, вже сьогодні під вечір Президент сказав, що внесе новий законопроєкт, щоб знову унезалежнити САП і НАБУ.



Павло Величко, лейтенант та командир першої стрілецької роти 68-го окремого батальйону ТРО у своєму дописі на фейсбуці також виступив проти згортання антикорупційної інфраструктури в Україні.

— Ми пішли на фронт захищати цінності свободи та демократії, економічні й політичні свободи. Саму людську гідність та відсутність толерантності до корупції, цінність людського життя як найвищу з існуючих — все те, що відрізняє нас від варварів сусідів.

Війна щоденно пожирає наші сили, забирає найкращих представників нації (…). Нехай у Президента вистачить мудрості не ставити свій підпис ні під цими, ні під аналогічними законами у майбутньому. Адже всіх негідників неодмінно чекає справедливий суд — як не у мантіях, то Божий.

Що передувало?

22 липня 263 депутати Верховної Ради проголосували за законопроєкт №12414. Серед них були й закарпатські нардепи. Однак ввечері на сайті Верховної Ради з’явилося повідомлення, що Зеленський підписав закон.

Ввечері того ж дня, 22 липня, молодь в Ужгороді приєдналася до всеукраїнської акції протесту на площі Театральній. Учасники вийшли з гаслами «незалежності НАБУ і САП бути». Акції протесту тривали у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших українських містах. Ввечері 23 липня Зеленський анонсував новий законопроєкт у відповідь на критику змін щодо НАБУ і САП. «Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно», – сказав він.

Діана Тищенко, Галина Гичка, Varosh

Фото: Діана Тищенко, Дзвінка Білоног