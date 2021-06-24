В Ужгороді цієї неділі пройде Functional battle

– Маємо для тебе дещо цікаве. Кинь виклик собі та випробуй спортивний дух у функціональній зарубі! Functional battle – суцільне випробування на міцність, де ти зможеш дати собі серйозного прочухана. Запрошуємо усіх закоханих у спорт та здоровий образ життя. Запрошуємо взяти участь у Functional Battle жителів Ужгорода, а також будемо раді гостям з інших міст нашої області. Не втрать шанс спробувати свої сили, відчути справжню достойну конкуренцію та неймовірно провести час у компанії однодумців, – кажуть організатори, фітнес-центр D51.

27 червня, 10:00 Ужгород, вул. Гвардійська, 51Д (прибудинкова територія)

Взяти участь зможуть дорослі чоловіки та жінки.

Програма:

Відбірковий комплекс:

Станова тяга штанги.

Переходи через тумбу.

(Тривалість виконання комплексу – 3 хв за схемою 2-4-6-8-… Тобто атлет після команди «Старт!» здійснює два повторення станової тяги та два переходи через тумбу, потім – по 4, по 6 і т. д. до команди «Стоп!».

Вага штанги у відбірковому комплексі для чоловіків становитиме 50кг, для жінок – 30 кг)

Відбірковий комплекс розподілить учасників на профі та аматорів.

Фінальний комплекс:

Трастери зі штангою (40 кг – чоловіки профі, 30 кг – чоловіки аматори, 20 кг – жінки профі, 15 кг – жінки аматори)

чоловіки профі, 30 кг – чоловіки аматори, 20 кг – жінки профі, 15 кг – жінки аматори) Перекидування шини трактора (100 кг – чоловіки; 40 кг – жінки)

Махи гирі (24 кг – чоловіки профі, 20 кг – чоловіки аматори, 16 кг – жінки профі, 12 кг – жінки аматори)

чоловіки профі, 20 кг – чоловіки аматори, 16 кг – жінки профі, 12 кг – жінки аматори) Застрибування на тумбу (60 см – чоловіки; 50 см – жінки)

Крутіння педалей на велотренажері Assault Air Bike

Порядок виконання, кількість повторень та дистанція у фінальному комплексі будуть повідомлені напередодні змагань.

Стартовий внесок для участі в змаганнях: до 19 червня – 300 грн; 20 червня – 400 грн.

Ознайомитись з регламентом та зареєструватися на участь у змаганнях можна, перейшовши за посиланням.