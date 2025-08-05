В Ужгороді арештували топ-посадовця. За даними ЗМІ, це Олег Боршовський

Суд взяв під варту на 60 діб начальника управління Ужгородської міської ради, якого звинувачують у зловживанні владою та службовому підробленні. Службовець може вийти з-під варти, якщо внесе 750 тис. грн застави. Також посадовця уже відсторонено від займаної посади на час досудового розслідування, йдеться у повідомленні Закарпатської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства посадовець, умисно підробив висновок про погодження проєкту землеустрою щодо 0,06 га земель в одному із житлових районів Ужгорода. Потім землю перепродали, а на зеленій зоні збудували багатоповерхівку.

Відповідно до висновку експерта, сума заподіяної шкоди складає майже 1 млн грн.

Раніше, інформацію про вручення підозри начальнику Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради оприлюднював депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. Наразі начальником цього управління є Олег Боршовський.

Також видання Захід.нет пише, що арештували саме Олега Боршовського.

В Ужгородській міській раді питання не коментують. Редакція Varosh звернулася по коментар до головного архітектора Ужгорода.

Олег Боршовський працює на посаді головного архітектора Ужгорода з 2016 року. У 2023 році йому вже обирали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та відсторонювали від посади. Тоді йому також інкримінували протиправну зміну цільового призначення землі.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Укрінформ

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