В усіх школах Ужгорода облаштують велопарковки

Зараз велопарковки успішно встановлені та мають попит у низці шкіл Ужгорода. До вересня сучасні велопарковки мають облаштувати в усіх освітніх осередках міста.

Ідею з облаштування велопарковок втілюватимуть у співпраці з керівництвом освітніх закладів, за консультацій із ГО «Форза» та за фінансової підтримки меценатів, розповів у коментарі Varosh заступник міського голови Ужгорода Іван Завидняк.

За його словами, намір облаштувати сучасні велопарковки сформувався за підсумками відвідин делегації з Ужгорода містечок Польщі та Швеції, де в межах проєкту «SMOOTH: Сталі види переміщення до школи» делегація вивчала передовий досвід сталої мобільності в школах цих країн.

«Під час поїздки ми пересвідчилися: для того, аби прищеплювати дітям культуру мобільності, щоб вони могли діставатися шкіл на велосипедах насамперед потрібно створити відповідну інфраструктуру. Позаяк на встановлення велопарковок у час війни витрачати бюджетні кошти не дуже актуально, ми домовилися з підприємцями, що займаються металообробкою, що вони долучаться до соціального проєкту з обладнання навчальних закладів міста велопарковками», – розповів Іван Завидняк.

За його словами, нині 10 шкіл Ужгорода вже мають велопарковки, і школярі ними активно користуються. До кінця липня адміністрації шкіл і дитсадків міста, де велопарковок немає, сформують свої пропозиції.

Обладнання для велопарковок підприємці виготовлятимуть, консультуючись з експертами ГО «Форза».

«Форза» визначатиме технічне завдання, адже організація має багаторічний досвід у цьому напрямку, знає всі вимоги та стандарти. Таким чином, поєднуючи досвід громадської організації й технічні можливості підприємців, ми зможемо облаштувати практичні, відповідно влаштовані місця для велопаркування для дітей, які добираються до шкіл на велосипедах», – розповів Іван Завидняк.

Як розповіла своєю чергою для Varosh голова ГО «Форза» Леся Лойко, нині підприємство, відповідальне за встановлення велопарковок, вже розпочало консультації з організацією. Відповідно до державних стандартів, велостійки мають бути спроєктовані так, аби велосипед можна було причепити не в одній точці, а одразу в кількох, максимально убезпечивши його від можливої крадіжки.

«Ми надали їм всю інформацію, і вони взяли її в роботу», – сказала Леся Лойко.

За її словами, торік за підтримки ЄС «Форза» встановила у школах Ужгорода 160 паркомісць. І якщо на початках в окремих школах адміністрації дивувалися, мовляв, навіщо їм велопарковки потрібні, адже діти на навчання на велосипедах не їздять, то після появи таких об’єктів біля навчальних закладів потім ще й зверталися із проханням додати кількість паркувальних місць.

Як приклад для наслідування для Ужгорода Леся Лойко навела досвід польського Гданська. Там, відповідно до політики місцевих шкіл, кожен навчальний заклад повинен мати по 3 паркомісця на й клас. А з наступного року ця норма ще має збільшитися, уточнила Леся Лойко.

В Ужгороді тим часом наразі діє 2 документи, які б мали стати дороговказом у напрямку розвитку велоінфраструктури міста, в тому числі й біля шкіл. Йдеться про Концепцію розвитку велоінфраструктури міста Ужгорода та План сталої міської мобільності Ужгорода.

Також доступна для всіх охочих сформована мапа велопарковок, на якій зафіксовані всі локації, де велосипедисти можуть залишити свій транспортний засіб. Мапа доступна на українській та англійській мовах.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh,

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