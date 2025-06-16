В усіх автобусах Ужгорода запрацювала безконтактна оплата: завершено встановлення валідаторів

В Ужгороді завершено черговий ключовий етап впровадження системи електронного квитка в місті.

Відтепер валідатори для безконтактної оплати встановлено у всіх міських автобусах – як комунальних, так і приватних.

Валідатори — це спеціальні пристрої біля входу в автобус, які зчитують банківські картки, транспортні картки або QR-квитки.

Як повідомляють в Ужгородській міській раді, обладнання для безконтактної оплати з’явилося у 40 автобусах КП «Ужгородський муніципальний транспорт» (марка «Електрон») та у 48 автобусах трьох приватних перевізників.

У комунальному транспорті валідатори додатково розміщено біля середніх дверей — для зручності пасажирів.

Оплатити за проїзд пасажири можуть за допомогою банківських карток із підтримкою NFC (Visa, Mastercard), а також смартфонів через Apple Pay чи Google Pay.

Вдале проведення операції з розрахунку супроводжується звуковим сигналом і текстовим повідомленням «Успіх» на зеленому екрані.

Водночас у місті триває видача транспортних карток для пільгових категорій населення. Усі пільговики, які вже отримали картку ужгородця, мають обов’язково валідувати свій проїзд, уточнили у міській раді.

Готівкова оплата залишається доступною, однак у перспективі вона буде дорожчою за електронну.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото і відео: Ужгородська міська рада

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