В Україні запустилась велика онлайн-бібліотека для локальних бізнесів

«Бізнесотека» – таку назву отримав проект, що зібрав велику базу книг, ресурсів, сервісів та інших навчальних можливостей для підприємців. Проект спрямований в першу чергу на локальних підприємців із малих міст та містечок України. Як відзначають ініціатори проекту, саме освіта здатна вивести підприємництво на новий рівень, а їхні компанії з локальних перетворити на глобальні.

Головна мета «Бізнесотеки» – дати українським підприємцям в регіонах якісну теорію, практичні навички та інструменти для роботи та поштовх розвиватись — так, аби вони підштовхнули регіональний бізнес до глобальних перетворень.

Зараз у онлайн-бібліотеці шість розділів. Тут зібрані найкращі книги, промови TED, подкасти, фільми та серіали, сервіси, а також освітні можливості для підприємців. Загалом база нараховує понад 80 ресурсів, більшість з яких є у безкоштовному доступі. Ініціаторами та ідеологами проекту стала компанія Fondy, реалізувала проект Platfor.ma.

Робота над «Бізнесотекою» тривала близько півроку, але воно було того варте, кажуть організатори. «Коли ти живеш у великому місті, приміром, у Києві чи Львові, Одесі чи Харкові, може здаватись, що навколо безліч можливостей для розвитку: лекції, школи, курси, зустрічі з бізнесменами, – розповідає про ідею проекту Анна Мєняйленко, комунікаційниця Fondy. – Проте в регіонах справи з доступом до професійної освіти значно гірші. Локальні підприємці прагнуть дізнаватись нове, виходити на нові ринки та ділитись досвідом, та не завжди мають для цього час і ресурси. Ми вирішили це змінити!».

Організатори кажуть, що попри засилля різноманітних підбірок «для бізнесу» в інтернеті, більшість з них є фрагментарними, посилаються на сумнівних експертів, а інколи й зовсім радять низькоякісний контент. Для того, аби «Бізнесотека» була справді ґрунтовною, до складання переліку ресурсів залучили експертів Київської школи економіки.

Fondy – це міжнародна платіжна платформа, яка допомагає бізнесам завойовувати нові ринки. Зокрема платформа дозволяє легко налаштувати прийом оплат із 200+ країн у 150+ валютах. Fondy вже не вперше виступає ініціатором освітніх ініціатив для бізнесу – в минулому році спільно з КШЕ вони запустили проект «Гра в довгу», що дає можливість підприємцям вчитися у найкращих експертів та навіть виграти грант на освіту за кордоном.

Varosh