В Україні відзначать День людей з історією раку

День людей з історією раку або ж Cancer Survivors Day – це день, коли люди, що стикалися з онкологічним діагнозом, а також ті, хто їх підтримують, святкують маленькі та великі перемоги на цьому непростому шляху. Щороку в усьому світі цей день відзначають у першу неділю червня, щоби підтримати та надихнути онкопацієнтів. Завдяки фонду Inspiration Family вже третій рік поспіль до міжнародного свята долучається й Україна.

Людьми з історією раку називають усіх тих, хто має досвід боротьби з онкологічним діагнозом. Це в першу чергу самі пацієнти – ті, які щойно дізналися про свій діагноз, проходять лікування прямо зараз або вже залишили хворобу в минулому. Загалом в Україні нараховують понад мільйон онкопацієнтів, та насправді людей в команді проти раку в рази більше – це не тільки пацієнти, а й їхні родичі, близькі, друзі та, звісно ж, лікарі.

Мета цього дня – зробити всіх людей, що борються з онкологічними хворобами, видимими для суспільства та держави, відстояти їхні права та довести тим, хто лише розпочинає шлях лікування, що боротися за життя варто і на цьому шляху завжди є кому тебе підтримати.

«В нашому суспільстві не звикли вважати, що онкопацієнти можуть бути щасливими, а ми прагнемо довести, що це не так. Необхідно святкувати маленькі і великі перемоги, підтримувати одне одного та святкувати життя. Так проходити цей шлях набагато легше», – каже директорка Фонду Анна Узлова.

В центрі цього дня – люди та їхні історії, саме тому, як і щороку, в цей день стартує всеукраїнський флешмоб за хештегами #МояІсторіяРаку та #MyCancerStoryUA. В його межах усі люди, що мали в своєму житті досвід боротьби з онкологічним захворюванням в якості пацієнта, родича, друга чи лікаря, розповідають свої історії в соцмережах. Все для того, аби довести, що подолати рак можливо і життя після діагнозу може бути щасливим.

З нагоди свята організатори запустили його офіційний сайт, де зібрали історії людей, що пройшли шлях лікування від раку, та розповіли про свій досвід у медіа чи власних соцмережах. Бібліотека історій буде регулярно оновлюватись, аби ті, хто стикнеться з онкологічним діагнозом, зміг знайти позитивні приклади та налаштувати себе на подолання хвороби.

Аби створити атмосферу свята, надихнути онкопацієнтів та подарувати їм позитивні емоції, організатори розробили кілька сетів мотиваційних тимчасових татуювань та провели фотосесію для самих пацієнтів, їхніх сімей та лікарів. Їхні історії з’являться на сайті Дня вже 6 червня.

Інформаційна кампанія до Дня людей з історією раку триватиме весь червень.

Inspiration Family – це благодійний фонд підтримки дорослих онкопацієнтів. Вони роблять рак зрозумілим для суспільства, захищають права пацієнтів та надихають жити – всупереч діагнозу рак. Серед їхніх ініціатив: День людей з історією раку, Форум онкопацієнтів, благодійний забіг Race for the Cure, проєкт Goodbye Hair, Канцеросвітній лекторій, Група підтримки для онкопацієнтів у Facebook та безліч інших. Мета фонду – аби кожен дорослий українець, який зіштовхнувся з раком, знав, як його перемогти.

Varosh