В пам’ять про стрільця 128-ї бригади Данила Богуславського започаткували стипендію для студентів УКУ

В пам’ять про Героя Данила Богуславського, який загинув 16 жовтня на війні біля села Нова Кам’янка Херсонської області, компанія, де він працював — JustAnswer.Ukraine — відкриває іменну стипендію. Її зможуть отримувати студенти факультету прикладних наук Українського католицького університету, — йдеться на сайті вишу.

Данило Богуславський з перших днів повномасштабного вторгнення вступив добровольцем до лав Збройних сил України та служив у 128-ій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді стрільцем-помічником гранатометника стрілецького взводу.

«Ми сподіваємося, що студенти, які будуть отримувати цю стипендію, нестимуть спогади про Данила, дізнаватимуться більше про його життя і запалюватимуть світло у людях так, як це вмів робити наш Данило», — каже Надія Семен, директорка JustAnswer в Україні.

На сторінці компанії написали, що Данило, після повернення з фронту, планував здобути ще одну освіту та мав багато робочих ідей: «На жаль, не склалося… Хай жага Данила до навчання і служінню Україні продовжують життя у новій формі. Дякуємо УКУ за таку можливість”.