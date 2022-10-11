В низці міст знову обстріли. Працює ППО (оновлюється)

В Київській, Одеській та Хмельницькій областях зранку 11 жовтня знову ракетні обстріли. Про роботу сил протиповітряної оборони повідомили керівники областей.
По Запоріжжю сьогодні вранці окупанти випустили 12 ракет, загинула одна людина.
Дронами-камікадзе росіяни вранці обстріляли Ладижинську ТЕС на Вінничині, — пише Українська служба ВВС з посиланням на місцеву владу: “Пошкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв”.
Ладижинська ТЕС після прильоту. Відео з Telegram-каналу Цензор.НЕТ
Над Кривим Рогом пролунав вибух: “це наші хлопці збили ворожу ракету. Слава ППО!” — повідомив у телеграм керівник міста Олександр Вілкул.
Вибухи знову у Львові. В місті зникло світло. Повідомляють про вибухи на Рівненщині.
В Закарпатській ОВА радять триматися подалі від цивільної інфраструктури, залізничних вокзалів, торговельних центрів, автобусних станцій та інших місць масових скупчень людей.
10 жовтня поліція зафіксувала 74 обстріли в 12 регіонах України, внаслідок чого 19 людей загинуло та 105 травмовано. Цифри повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону.
Varosh
Фото: Ранковий обстріл Запоріжжя. Bykvu.com
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