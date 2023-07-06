В Міноборони презентували літню форму для жінок-військовослужбовиць

У Міноборони України презентували оновлену літню польову форму для жінок-військових. Додали куліску на кітелі, еластичну стрічку під колінами, завищену талію, тунельний пояс для вагітних, а також створили жіночу білизну, повідомляє Міноборони. Представили також жіночу білизну.

«Куліска на кітелі, за рахунок якої жінка може відрегулювати зайвий об’єм тканини на спині. Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань. Еластична стрічка під колінами, яка дає можливість зменшити ширину штанини. Завищена лінія талії в штанах з «тунельним» поясом, який передбачений у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках.

Всі ці зміни було враховано та закладено у нові лекала костюма літнього польового для жінок-військовослужбовців. Щодо білизни: вона універсальна, з високою посадкою, у складі бавовна та еластан, гарно тягнеться й тримає форму», — розповіли військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації.

Заступник Міністра оборони України Денис Шарапов на нараді з питань розробки жіночого костюма сказав, що сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками. Тому в Міноборони завдання — забезпечити їм належні умови проходження військової служби.

Varosh,

Фото Міноборони

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.