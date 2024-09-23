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V Карпатський Гірський Міжнародний фестиваль оголосив переможців

23 Вересня 2024 31

В обласному центрі Закарпаття завершився 5-ий Карпатський Гірський Міжнародий фестиваль. 

Цього року кінофестиваль, присвячений горам, екології й туризму, проходив в Ужгороді впродовж 20-22 вересня. У ці дні відвідувачі мали нагоду переглянути 30 повнометражних та короткометражних стрічок з близько 15 країн світу.

Фільмом-відкриттям фестивалю стала кінострічка “Бартка” режисера Володимира Бакума. Закривали фест показом художнього фільму “Така пізня, така тепла осінь” режисера Івана Миколайчука.

У межах заходу, окрім власне фестивальних показів, на різних майданчиках проходила низка творчих і мистецьких заходів на кінематографічну тематику. Зокрема, на панельній дикусії за участі представників влади, кіноіндустрії та кінокомісії України говорили про актуальний стан української кіноіндустрії та фокус Закарпаття у ній.

Відбулася й презентація-анонс кіношколи “Скалка”, яка цього року пройде в Ужгороді в середині жовтня на базі Закарпаського обласного музею народної архітектури та побуту.

В заключний день відбулося оголошення переможців 5-ого Карпатського Гірського Міжнародного фестивалю, яких цього року визначали глядачі шляхом голосування.

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Карпатський Гірський Міжнародний фестиваль відбувся в Ужгороді

“Глядацьке голосування відбувалось в процесі переглядів фільмів: глядачі за допомогою спеціальних голосувалок віддавали свої голоси за вподобані фільми, і після показу волонтери рахували голоси. Скільки загалом проголосувало глядачів, ми не рахували”, – розповів у коментарі Varosh директор фестивалю, режисер Дмитро Грешко.

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За підсумком глядацького голосування визначили фільми-переможці в 4 категоріях:

«Кипарис», режисер Микола Носок (Україна)

“Що ми втратили?” Режисерка Марися Нікітюк (Україна)

“Моя дівчинка”. Режисерка Кароліна Офелі (Франція)

“Антеор”. Режисер Патріс-Жосеф Блан (Франція).

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Організаційна команда фестивалю

Окремо також фаворитів фестивалю визначило журі з числа Спілки кінокритиків України: Ігор Кромф, Яна Дудко та Олег Чорний. Як зазначив Олег Чорний, серед журі відбулись палкі дебати, адже цьогорічна програма була насичена та цікава.

Кращими фільмами журі назвали:

“На своїх двох”, режисер Олів’є Луї Ламбер (Франція)

Найкрасивіший куточок у світі, режисер Робо Мігали (Словаччина)

Повернення Мами, режисер Міколай Янік (Польща)

Вамбора, режисер Лор’є Фурньо (Франція)

Копита і ковзани, режисер Ігнас Мейлунас (Литва)

“Бартка”, режисер Володимир Бакум

Шлях лишайників, режисер Ондржей Вавречка (Чехія).

За словами Дмитра Грешка, головні призи і дипломи від журі організатори відправлять переможцям поштою, адже не всі переможці змогли були присутніми на закритті фестивалю та врученні нагород.

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Спеціальні нагороди переможцями – інсталяції у вигляді гір із гільз

 

Впродовж усіх лнів фесту тривав збір коштів на підтримку ЗСУ. За підсумками трьох днів вдалося зібрати 28 234 грн на 10-ти дюймовий дрон в повній комплектації, який вже скоро почне працювати для захисників.

А вже цього тижня, починаючи від сьогодні і до 27 вересня, майже всі стрічки кінофестивалю покажуть у Мукачеві.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Сергія Деисенка зі сторінки Карпатського Гірського Міжнародного фестивалю у Фейсбуці

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