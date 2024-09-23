V Карпатський Гірський Міжнародний фестиваль оголосив переможців

В обласному центрі Закарпаття завершився 5-ий Карпатський Гірський Міжнародий фестиваль.

Цього року кінофестиваль, присвячений горам, екології й туризму, проходив в Ужгороді впродовж 20-22 вересня. У ці дні відвідувачі мали нагоду переглянути 30 повнометражних та короткометражних стрічок з близько 15 країн світу.

Фільмом-відкриттям фестивалю стала кінострічка “Бартка” режисера Володимира Бакума. Закривали фест показом художнього фільму “Така пізня, така тепла осінь” режисера Івана Миколайчука.

У межах заходу, окрім власне фестивальних показів, на різних майданчиках проходила низка творчих і мистецьких заходів на кінематографічну тематику. Зокрема, на панельній дикусії за участі представників влади, кіноіндустрії та кінокомісії України говорили про актуальний стан української кіноіндустрії та фокус Закарпаття у ній.

Відбулася й презентація-анонс кіношколи “Скалка”, яка цього року пройде в Ужгороді в середині жовтня на базі Закарпаського обласного музею народної архітектури та побуту.

В заключний день відбулося оголошення переможців 5-ого Карпатського Гірського Міжнародного фестивалю, яких цього року визначали глядачі шляхом голосування.

“Глядацьке голосування відбувалось в процесі переглядів фільмів: глядачі за допомогою спеціальних голосувалок віддавали свої голоси за вподобані фільми, і після показу волонтери рахували голоси. Скільки загалом проголосувало глядачів, ми не рахували”, – розповів у коментарі Varosh директор фестивалю, режисер Дмитро Грешко.

За підсумком глядацького голосування визначили фільми-переможці в 4 категоріях:

Повнометражний документальний конкурс «Кипарис», режисер Микола Носок (Україна)

Короткометражний документальний конкурс “Що ми втратили?” Режисерка Марися Нікітюк (Україна)

Короткометражний ігровий конкурс “Моя дівчинка”. Режисерка Кароліна Офелі (Франція)

Короткометражний анімаційний конкурс “Антеор”. Режисер Патріс-Жосеф Блан (Франція). Окремо також фаворитів фестивалю визначило журі з числа Спілки кінокритиків України: Ігор Кромф, Яна Дудко та Олег Чорний. Як зазначив Олег Чорний, серед журі відбулись палкі дебати, адже цьогорічна програма була насичена та цікава.

Кращими фільмами журі назвали:

Повнометражний документальний конкурс

“На своїх двох”, режисер Олів’є Луї Ламбер (Франція)

Короткометражний документальний конкурс. Суспільство

Найкрасивіший куточок у світі, режисер Робо Мігали (Словаччина)

Короткометражний документальний конкурс. Спорт

Повернення Мами, режисер Міколай Янік (Польща)

Короткометражний ігровий конкурс

Вамбора, режисер Лор’є Фурньо (Франція)

Короткометражний анімаційий конкурс

Копита і ковзани, режисер Ігнас Мейлунас (Литва)

Спеціальні відзнаки журі Спілки кінокритиків України у повнометражному конкурсі

“Бартка”, режисер Володимир Бакум

Шлях лишайників, режисер Ондржей Вавречка (Чехія).

За словами Дмитра Грешка, головні призи і дипломи від журі організатори відправлять переможцям поштою, адже не всі переможці змогли були присутніми на закритті фестивалю та врученні нагород.

Впродовж усіх лнів фесту тривав збір коштів на підтримку ЗСУ. За підсумками трьох днів вдалося зібрати 28 234 грн на 10-ти дюймовий дрон в повній комплектації, який вже скоро почне працювати для захисників.

А вже цього тижня, починаючи від сьогодні і до 27 вересня, майже всі стрічки кінофестивалю покажуть у Мукачеві.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Сергія Деисенка зі сторінки Карпатського Гірського Міжнародного фестивалю у Фейсбуці

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