В Дія.Бізнес в Ужгороді запускають консультативну підтримку для власників переміщених підприємств

У центрі будуть допомагати такому бізнесу адаптуватися до нового середовища та відновити ефективну роботу. Особливий акцент зосередять на допомозі креативному сектору.

— Якщо на початку року, коли ми опитували бізнеси, більше 50% підприємств були зупинені або частково призупинені, то зараз ця цифра – близько 30%. Тобто кількість підприємств, які продовжують працювати або відновили свою діяльність, збільшується, і це теж позитивний сигнал. За релокацією, темпами реєстрації бізнесу і часткою працюючих підприємств лідери зараз — Львівська, Хмельницька, Тернопільська, Закарпатська області, — заявив Андрій Ремізов, в.о. директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту під час конференції Дія.Бізнес у Тернополі.

Допомагати бізнесу. В Ужгороді запровадили серію освітніх програм

З його слів, якщо мешканці заходу України будуть залучати немісцевих активних людей, які готові разом розвивати міста, захід стане локомотивом розвитку України.

— З початку війни ми вже провели 250 консультацій для бізнесу, розширили свою діяльність та стали свого роду координаційним хабом для бізнесу. За рік роботи центру ми зустріли більше 2000 відвідувачів, провели 97 подій. В рамках проєктної діяльності ми проводимо тренінги та освітню програму для підприємців, де вони отримають нові знання для ефективного ведення свого бізнесу та покращать свої навички. Така співпраця сприятиме розвитку бізнесу в регіоні та в нашій країні загалом, — наголошує Леся Кайнер, керівниця центру підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді.

Проєктна діяльність центру Дія.Бізнес у Тернополі та Ужгороді виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Varosh

Фото: “Дія.Бізнес”

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