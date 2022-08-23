В “Деренівській Купелі” пройде благодійний захід для підтримки ЗСУ

До Дня Незалежності, 26 серпня у санаторному комплексі “Деренівська Купіль” пройде благодійний захід на підтримку ЗСУ.

У мистецькому пасажі комплексу відбудеться виставка-продаж картин і скульптур Володимира Микити, Людмили Корж-Радько, Володимира Павлишина та Богдана Коржа. 10% з усієї суми від проданих картин та скульптур перерахують армії.

На заході працюватиме ярмарок-дегустація крафтової гастрономії від локальних виробників, буде анімація для дітей, а ввечері — музична програма. Виступатимуть TamerlanAlena, SHUMEI, LAUD та кавер-гурт Fusion Room.

“Всі кошти з заходу та з продажу квитків спрямуємо армії”, — кажуть у комплексі. Придбати квиток

можна за лінком тут.

Захід відбудеться за підтримки Закарпатської обласної військової адміністрації.

Varosh, за інформацією комплексу “Деренівська Купіль”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.