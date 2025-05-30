В центрі Ужгорода перекриють рух громадського транспорту

З нагоди ряду заходів для дітей, які пройдуть у місті 1 червня, в неділю рух транспорту вулицями Олександра Довженка, Ференца Ракоці, Клари Лабик (у межах скверу ім. Героїв Майдану до пл. Жупанатської) буде перекрито. Про це повідомили у відділі транспорту Ужгородської міської ради.

“Автобуси за міськими маршрутами №№ 7, 7Д, 9, 14, 20 рухатимуться до площі Корятовича через вулиці Митна та Собранецька”, — інформують у відділі.

Додамо, що всі святкові заходи в місті були заплановані до 1 червня — Дня захисту дітей, водночас сьогодні, 30 травня, був опублікований указ Володимира Зеленського про перенесення цього дня.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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