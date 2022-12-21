В центрі Ужгорода буде платне паркування

Тариф на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів в Ужгороді затвердили на засіданні виконкому Ужгородської міської ради 21 грудня.

Підтримали встановлення тарифу за паркування одного транспортного засобу на майданчиках для платного паркування за 1 годину в розмірі 25 грн – у центральній частині міста.

Йдеться про площі Корятовича та Шандора Петефі, вулиці Олександра Фединця, Льва Толстого.

В міській раді Ужгорода Varosh повідомили, що за зазначеними адресами будуть визначені місця для платного паркування. Зараз триває робота над цим.

Varosh

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