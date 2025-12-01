В Чопі триває вакцинація тварин після підтверджено випадку сказу: як записатися

У Чопі триває планова вакцинація домашніх тварин після лабораторно підтвердженого випадку сказу в місті. Про це у коментарі Varosh повідомив дільничний лікар ветеринарної медицини Василь Балла, який безпосередньо проводить щеплення.

За його словами, мешканці мають можливість запросити фахівця додому для вакцинації собак і котів. Попередній запис обов’язковий – потрібно зателефонувати за номером і узгодити час вакцинації.

– Вакцинація проводиться вже кілька днів. Люди телефонують, записують тварин на щеплення і я приходжу до них додому, – сказав Василь Бала.

Він розповів, що раніше також проводилися подворові обходи, однак мешканці не зголошувалися на вакцинацію домашніх улюбленців. Відтак ввели алгоритм вакцинації за персональним зверненням.

Вакцинація тварин від сказу в місті триватиме до 26 січня. Вакцинувати тварин власники можуть безплатно. Під час вакцинації використовується вакцина “Рабістар”.

Як звернутися до ветеринара

Запис на щеплення тварини здійснюється за номером: 099 335 34 92;

після дзвінка спеціаліст записує власників у чергу та узгоджує час виїзду;

вакцинація здійснюється вдома у власників, куди ветеринар приходить за попереднім записом.

За словами Василя Бали, впродовж 1 грудня таким чином було щеплено від сказу 30 тварин у місті. Перед цим щеплення отримали ще 8 тварин.

Також на початку листопада у місті у трьох локаціях працювали мобільні виїзні пункти вакцинації. Тоді, сказав ветеринарний лікар, було щеплено від сказу 69 собак та 35 котів.

Як повідомляв Varosh, у Чопі наприкінці листопада виявили лабораторно підтверджений випадок сказу у домашнього невакцинованого кота. Відтак у місті до 26 січня 2026 року ввели карантинні обмеження.

Відповідно до затвердженого плану заходів, впродовж 2 місяців у місті має проводитися клінічний огляд всіх тварин з метою виявлення можливих хворих або підозрілих на сказ. Планом дій передбачена й вакцинація всіх тварин у Чопі, які ще не щеплені.

Також встановлено заборону на вивезення тварин за межі зони карантину.

Крім того, сусідні села Сюрте, Демечі та Соловка визначено загрозливою зоною. Села Ратовці та Велика Добронь – зоною нагляду.

Про небезпеку сказу

Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, що ушкоджує центральну нервову систему. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги хвороба після зараження швидко розвивається і призводить до смерті.

Сказом частіше хворіють дикі тварини – вовки, лисиці, єноти, борсуки, білки тощо. Від диких тварин сказ може передаватися домашнім тваринам в разі укусу через слину. Якщо заражена тварина вкусить людину, інфекція передається вже їй.

Заразитися сказом можна і від зовні здорової тварини, адже сказ у тварин може протікати у безсимптомній формі.

Єдиним методом профілактики сказу у тварин є щеплення. Домашніх тварин щеплять від сказу 1 раз на рік.

Якщо вкусила тварина

Якщо вас укусила домашня тварина, попросіть власника надати документи, що підтверджують її щеплення.

В разі, коли укус нанесла безпритульна чи дика тварина, або тварина, власник якої не може підтвердити її щеплення від сказу, обов’язково негайно зверніться до лікаря.

При укусі тварини необхідно:

Ретельно промити рану впродовж щонайменше 15 хвилин водою з милом, мильними засобами, дезінфекторами;

Обробити рану антисептиком;

Накласти на ушкодження стерильну пов’язку.

Негайно звернутися в медичний заклад.

Після огляду в разі потреби лікар назначить курс антирабічної вакцини. Вона допомагає у 96–99% випадків, якщо курс лікування був розпочатий не пізніше, ніж через 14 днів з моменту інфікування.

Собаку, кота чи іншу тварину, яка покусала людей або тварин, слід негайно доправити до найближчої ветеринарної клініки для огляду й утримання під наглядом спеціалістів протягом 10 днів, у жодному разі їх не вбивати.

Тетяна Клим-Кашуба

Фото: Unsplash

