В Чопі триває вакцинація тварин після підтверджено випадку сказу: як записатися

У Чопі триває планова вакцинація домашніх тварин після лабораторно підтвердженого випадку сказу в місті. Про це у коментарі Varosh повідомив дільничний лікар ветеринарної медицини Василь Балла, який безпосередньо проводить щеплення.
За його словами, мешканці мають можливість запросити фахівця додому для вакцинації собак і котів. Попередній запис обов’язковий – потрібно зателефонувати за номером і узгодити час вакцинації.
– Вакцинація проводиться вже кілька днів. Люди телефонують, записують тварин на щеплення і я приходжу до них додому, – сказав Василь Бала.
Він розповів, що раніше також проводилися подворові обходи, однак мешканці не зголошувалися на вакцинацію домашніх улюбленців. Відтак ввели алгоритм вакцинації за персональним зверненням.
Вакцинація тварин від сказу в місті триватиме до 26 січня. Вакцинувати тварин власники можуть безплатно. Під час вакцинації використовується вакцина “Рабістар”.
Щасливі історії «Барбосу»: коли доля дарує другий шанс
За словами Василя Бали, впродовж 1 грудня таким чином було щеплено від сказу 30 тварин у місті. Перед цим щеплення отримали ще 8 тварин.
Також на початку листопада у місті у трьох локаціях працювали мобільні виїзні пункти вакцинації. Тоді, сказав ветеринарний лікар, було щеплено від сказу 69 собак та 35 котів.
Як повідомляв Varosh, у Чопі наприкінці листопада виявили лабораторно підтверджений випадок сказу у домашнього невакцинованого кота. Відтак у місті до 26 січня 2026 року ввели карантинні обмеження.
Відповідно до затвердженого плану заходів, впродовж 2 місяців у місті має проводитися клінічний огляд всіх тварин з метою виявлення можливих хворих або підозрілих на сказ. Планом дій передбачена й вакцинація всіх тварин у Чопі, які ще не щеплені.
Також встановлено заборону на вивезення тварин за межі зони карантину.
Крім того, сусідні села Сюрте, Демечі та Соловка визначено загрозливою зоною. Села Ратовці та Велика Добронь – зоною нагляду.
Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, що ушкоджує центральну нервову систему. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги хвороба після зараження швидко розвивається і призводить до смерті.
Сказом частіше хворіють дикі тварини – вовки, лисиці, єноти, борсуки, білки тощо. Від диких тварин сказ може передаватися домашнім тваринам в разі укусу через слину. Якщо заражена тварина вкусить людину, інфекція передається вже їй.
Заразитися сказом можна і від зовні здорової тварини, адже сказ у тварин може протікати у безсимптомній формі.
Єдиним методом профілактики сказу у тварин є щеплення. Домашніх тварин щеплять від сказу 1 раз на рік.
Якщо вас укусила домашня тварина, попросіть власника надати документи, що підтверджують її щеплення.
В разі, коли укус нанесла безпритульна чи дика тварина, або тварина, власник якої не може підтвердити її щеплення від сказу, обов’язково негайно зверніться до лікаря.
При укусі тварини необхідно:
Після огляду в разі потреби лікар назначить курс антирабічної вакцини. Вона допомагає у 96–99% випадків, якщо курс лікування був розпочатий не пізніше, ніж через 14 днів з моменту інфікування.
Собаку, кота чи іншу тварину, яка покусала людей або тварин, слід негайно доправити до найближчої ветеринарної клініки для огляду й утримання під наглядом спеціалістів протягом 10 днів, у жодному разі їх не вбивати.
Тетяна Клим-Кашуба
Фото: Unsplash
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.