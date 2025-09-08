Uzhhorod Urban Mobility Forum 2025: як в Ужгороді обговорювали майбутнє міської мобільності

В Ужгороді впродовж трьох днів тривав III Всеукраїнський форум міської мобільності – Uzhhorod Urban Mobility Forum 2025.

Під час заходу учасники з різних міст України, а також міжнародні експерти ділилися практиками, дискутували та пропонували рішення для розвитку сталої міської мобільності в умовах воєнного часу та післявоєнного відновлення.

День перший: європейський досвід і українські перспективи

Форум розпочався серією панельних дискусій про інтеграцію європейських підходів до планів сталої міської мобільності.

Анталь Гертейш (CIVINET Magyar/Mobilissimus, Угорщина) презентував досвід своєї країни, де ще з 2015 року розробка планів сталої міської мобільності стала обов’язковою умовою для модернізації транспортних систем. Важливим аспектом у цьому процесі було залучення місцевих мешканців: громадські слухання, вуличні інтерв’ю, онлайн-зустрічі – все це дозволило зробити стратегію максимально близькою до потреб людей.

Заступник мера 8-го кварталу Будапешта, урбаніст та архітектор за освітою Даніель Радай розповів про зміну підходів у міському плануванні. 8-й квартал Будапешта – серце міста, одна з найбільш густонаселених його частин.

“У цій частині міста забагато автомобілів, а від цього страждають усі: і місцеві жителі, і туристи, і маломобільні групи. Ми вирішили змінити філософію розвитку й поставити в центрі не машини, а людей”, – розповів Даніель Радай.

Тож спираючись на успішний досвід інших європейських міст, для кварталу розробили стратегію розвитку, яка передбачала уповільнення автомобільного руху, пріоритет для пішоходів та зменшення кількості машин. З 2019 року документ також доповнили ключовими елементами – з пріоритетом на пішоходів, людей на кріслах колісних, батьків з дітьми та на озеленення.

День другий: практичні інструменти й акцент на безбар’єрності

Другий день форуму відвели під дискусії та практичні воркшопи, що стосувалися питань транспортного розвитку українських міст. У центрі уваги опинилися теми доступності транспорту, розвитку громадського транспорту, адаптації міських транспортних систем до сучасних викликів та впровадження інноваційних рішень.

Одним із ключових став воркшоп Міжнародного транспортного форуму (ITF) “Data-driven Ukraine: How transport modelling can support evidence-based planning”. Експерт Ніколас Карос демонстрував, як транспортне моделювання допомагає ухвалювати прозорі рішення: “Моделювання дозволяє побачити проблеми, про які ви навіть не підозрювали. Це основа прозорих і доказових рішень”.

Особливий інтерес викликало моделювання доступності лікарень в Ужгороді на базі OpenStreetMap, що продемонструвало потенціал цифрових інструментів для місцевих планів мобільності.

Також учасники у групі працювали з викликами транспортного моделювання на базі платформи OpenStreetMap. На прикладі Ужгорода було змодельовано доступність лікарень: система аналізувала як основні, так і другорядні вулиці, пропонуючи альтернативні шляхи навіть у випадку віддаленого розташування медзакладу.

Тему інклюзивності обговорювали під час панелі “Рух без бар’єрів”. Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв розповів про роботу над першим безбар’єрним маршрутом у місті, який з’єднає “Новий район” з адміністративними, освітніми та медичними закладами у центральній частині міста. Організація такого маршруту дасть змогу маломобільним групам безперешкодно добиратися до лікарень, шкіл, ЦНАПу, адміністративних будівель.

Сильним акцентом став виступ громадської активістки, амбасадорки Uklon та представниці Superhumans Center Уляни Пчолкіної.

“Доки ми будемо думати, що пандусами чи переоблаштуванням кількох просторів ми рятуємо людей з інвалідністю, ми будемо застрягати у «совку». Нам потрібні рішення, які працюватимуть на всіх, адже кожен колись опиниться у ситуації, коли доступність стане життєвою необхідністю”, – наголосила вона.

Цього ж дня під час панельної дискусії на тему розвитку електротранспорту в Україні директор ТзОВ «Завод “ЕлектронМаш” Володимир Будзан окреслив перспективи для різних міст. Також підтвердив, що вже найближчим часом в Ужгороді з’явиться перший громадський електричний транспорт – 9 сучасних низькопідлогових електробусів «Електрон».

Практичний воркшоп: нове бачення площі Театральної

Окремим блоком форуму став воркшоп на площі Театральній. Фахівці у сфері містобудування й архітектури, представники міської влади, експерти з мобільності та активні ужгородці разом працювали над удосконаленням центрального пішохідного простору.

Учасники воркшопу впродовж двох днів знайомилися з історією площі й тим, як вона змінювалася; здійснили пішохідний огляд території та розробляли пропозиції з удосконалення простору площі.

Серед ідей – удосконалення пішохідної інфраструктури, озеленення, безбар’єрність, формування комфортного та безпечного середовища для пішоходів, велосипедистів і користувачів самокатів і поєднання історичного духу з сучасними рішеннями та поєднання історичної спадщини з сучасними рішеннями для комфорту мешканців і гостей міста.

Координаторка CIVINET Ukraine Дзвенислава Тислюкевич, підсумовуючи, висловила сподівання, що результати воркшопу стануть практичною основою для подальших рішень щодо облаштування центрального простору міста, і хоча б частину з них вдасться втілити у наступному році.

День третій: активна мобільність і міжнародні ресурси

Завершальний день форуму охопив теми розвитку велосипедної та пішохідної інфраструктури, використання технологій і співпраці з міжнародними партнерами.

Експерт Світового банку Антон Гаген під час свого виступу окреслив низку важливих принципів для успішного залучення фінансування. При цьому зазначив, що найбільшою проблемою є отримати кошти й не використати їх, тож готовність до швидкого впровадження проєктів є критично важливою.

Експертка Egis Україна Оксана Затворницька, своєю чергою, додала: пришвидшити реалізацію можливо лише тоді, коли громади пропонують уже готові ідеї, з попередніми техніко-економічними обґрунтуваннями чи транспортним моделюванням

“Перед поданням на міжнародне фінансування громади повинні ще раз зважити свої підходи до закупівель і стратегію реалізації. Це дозволяє скоротити таймлайн і заощадити ресурси, особливо коли йдеться про кредитні інвестиції”, – сказала вона.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Ужгородської міської ради

