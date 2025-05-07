Набір листівок, на яких можна побачити Ужгородський замок у різні періоди та з різних ракурсів, розробила адміністрація Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького.

Як розповіла у коментарі Varosh авторка ідеї, директорка музею Ольга Шумовська, у наборі є 12 листівок, на яких зафіксований Ужгородський замок у світлинах різних років, а також старовинні літографії, які на початку XX століття також видавалися як листівки.

Більшість поштівок набору створені на основі зображень фортеці з колекції з фондів музею, яка формувалася з 40-х років минулого століття.

Листівки до сувенірного набору відбирав завідувач відділу експозиційної та науково-методичної роботи Михайло Джахман. Чоловік уже впродовж 20 років збирає всі матеріали, присвячені історії Ужгородського замку.

Як розповів Михайло Джахман, перші ілюстровані картки, що презентували Ужгород, з′явилися і поширилися по світу наприкінці ХІХ ст.

«Перша мені відома листівка із зображенням Ужгородського замку датована 1899 роком. Видали її брати Феверліхт. У першій половині XX століття видавали листівки і з більш ранніми зображеннями замку. Це репродукції на художні роботи Шандора Лама початку ХІХ століття, літографія Густава Зомборі 1858 року, гравюра Ігнатія Рошковича – репродукція Мореллі друга половина ХІХ століття. Всі ці зображення використанні у блоці листівок», – сказав Михайло Джахман.

Три історичні періоди замку у листівках

За його словами, умовно листівки, що увійшли до набору, хронологічно можна поділити на три частини. Так, тут присутні репродукції зі старих гравюр періоду Австро-Угорщини (до 1919 р.) та періоду Чехословацької республіки (1919 – 1938), а також зображення замку з 1939-1944 років.

Здебільшого на листівках можна побачити замок, зображений з північно-східної та північно-західної сторони.

«У міжвоєнний період багато фотокарток було створено Ліхтігом, Качуреком, Кантором. Ужгородські книготорговці замовляли листівки у передових європейських друкарнях: в Лейпцігу, Відні, Парижі, Пряшеві та Будапешті. Великі тиражі листівок друкували в ужгородських друкарнях «Вікторія» та «Уніо». Замовниками переважно були книговидавці та торгівці старовинного Ужгорода Ш. Балаж, Ю. Фельдешій, Бровді-Готліб, Сейкель-Іллеш, «Темац» та інші», – сказав Михайло Джахман.

Загалом перші поштівки з′явилися у другій половині ХІХ століття. Так, 1 жовтня 1869 року за наказом Міністерства пошти Австро-Угорщини був відправлений перший відкритий лист так званої кореспондент-картки.

Найбільшого поширення листівки набули у період Першої Світової війни, коли обставини розкидали мільйони людей по різних куточках світу. Завдяки поштівкам закарпатці могли надіслати звістку про себе рідним і близьким з краєвидами рідного міста.

Пан Михайло каже: поштова листівка була і є не тільки способом спілкування, але витвором мистецтва та цінним історичним джерелом.

Вже у червні Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т Легоцького відзначатиме 80-річний ювілей. З цієї нагоди в оновленій галереї Ужгородського замку презентують виставку репродукцій із зображеннями ужгородської фортеці у різні історичні періоди. А експозиції, зокрема, можна буде побачити й оригінали листівок з фондів музею, які лягли в основу сувенірного набору «Старовинні листівки Ужгородського замку».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані адміністрацією Закарпатського ОКМ ім. Т. Легоцького

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