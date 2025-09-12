Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Ужгородський замок отримав новий бренд і логотип

12 Вересня 2025 71

В Ужгородському замку презентували оновлену візуальну айдентику — логотип, брендбук і стратегію маркетингу. Її розробили в рамках транскордонного проєкту програми Interreg Next Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, що передбачає оцифровування об’єктів архітектурної спадщини.

Цифрова модель стане основою для нових туристичних продуктів. А щоб представити їх сучасному відвідувачу, потрібна якісна “упаковка”: бренд і візуальний стиль, — пояснив Varosh голова ГО “Ядро” Євген Лукша.

Logo2 лого Ужгородського замку

Логотип Ужгородського замку

Як працювали над айдентикою

Поки словацька команда займалася 3D-оцифровкою будівлі з використанням дронів, ужгородські фахівці створювали візуальний стиль замку, брендбук і маркетингову стратегію. До роботи долучилися маркетологиня Маріанна Дробиняк, рекламна агенція “Ідея”, а також незалежні дизайнери й консультанти.

Cifra1 оцифровка Ужгородського замку

Процес оцифрування

Перед розробкою провели масштабне дослідження: опитали 106 ужгородців, істориків, працівників замку, гідів і представників туристичної сфери. Висновки показали, що замку бракує інтерактиву, сучасного сайту, подій для молоді, зон відпочинку та ігрових форматів.

оцифровка Ужгородського замку

Для оцифрування використовували дрони

Наше завдання було омолодити аудиторію замку. Ми створили новий брендбук, систему комунікації та концепцію сучасного мерчу. Ужгородський замок постане більш сучасним, з потужною історією і впізнаваною айдентикою — каже Маріанна Дробиняк.

Логотип і слоган

Новий логотип базується на автентичному архітектурному плані замку. Особлива деталь — п’ятий бастіон, що виступає за межі форми. Він символізує “живий діалог” між минулим і сучасністю та відкритість замку до відвідувачів.

У візуальній системі використано й патерн, віднайдений на стінах замку — фрагменти історичного візерунка, що збереглися частково під шарами фарби.

Logo лого Ужгородського замку

Контури замку, що лягли в основу нового логотипу

Слоган, розроблений у процесі ребрендингу, звучить так: “Замок, що назвав місто”.

Одна з версій походження назви міста Ужгород, а саме — “Унгвар” (Ungvár), згадується у першій книзі про Ужгород у XIX столітті: вона оповідає, що назва походить від поєднання слів Ung — вода і vár — замок. Звідси — “Замок на воді”. Тобто замок був основою, з якої виросло місто, його фундаментом — історичним та культурним, — пояснили на презентації в замку.

gal-316516
gal-316537
gal-316544
gal-316523
gal-316530
gal-316509
gal-316551

Що далі?

Оцифрований замок стане не лише інструментом для туристів, а й практичним ресурсом для архітекторів під час реставраційних робіт.

Цифрова копія замку увійде в офіційну документацію. Архітектори зможуть використовувати її для проєктування реставраційних робіт, що пришвидшить і підвищить їхню якість, — каже Євген Лукша.

545818897 1584851306186343 7696666253344270943 N

Ольга Шумовська, директорка Ужгородського замку, розповіла: замку понад 700 років. З приходом угорців 896 року на території сьогоднішнього замку знаходилося дерев’яне городище, яке потім в багатьох століттях перебудовувалось. Під час татаро-монгольської навали у 1241 році воно вже було частково кам’яним, але зруйнованим, уже після цього набігу татар почалося будівництво кам’яної споруди.

Найбільшого розквіту у в стилі архітектури в розбудові, замок зазнав за часів графів Другетів у 1598 році. Саме тоді замок став уже оборонною фортецею. А за часів Міклоша Берчені в 1703-11 роках Ужгородський замок зажив найбільшого свого розквіту, став осередком світського такого життя.

Презентацію брендингу присвятили Дню Ужгорода.

Це наш подарунок місту. Адже замок — його історичний фундамент і символ, з якого виросло сучасне місто, — зазначила директорка замку Ольга Шумовська.

Зоряна Попович, Varosh,
Фото надані Євгеном Лукшою

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# брендування # історія замку # логотип # Маріанна Дробиняк # нова айдентика # новини Varosh # Ольга Шумовська # слоган # Ужгородський замок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Артпростір “Ліс” презентував колекцію картин зі світлинами Ужгорода

Перший прямий потяг Ужгород – Будапешт – Відень вирушив новозбудованою колією (Доповнено)

11 років під надійним захистом: як “Агенство безпеки СБМ” стало лідером ринку охорони в Ужгороді

Кіно, мистецтво та червона доріжка: в Ужгородському замку пройде кінофестиваль