Ужгородський замок отримав новий бренд і логотип

В Ужгородському замку презентували оновлену візуальну айдентику — логотип, брендбук і стратегію маркетингу. Її розробили в рамках транскордонного проєкту програми Interreg Next Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, що передбачає оцифровування об’єктів архітектурної спадщини.

— Цифрова модель стане основою для нових туристичних продуктів. А щоб представити їх сучасному відвідувачу, потрібна якісна “упаковка”: бренд і візуальний стиль, — пояснив Varosh голова ГО “Ядро” Євген Лукша.

Як працювали над айдентикою

Поки словацька команда займалася 3D-оцифровкою будівлі з використанням дронів, ужгородські фахівці створювали візуальний стиль замку, брендбук і маркетингову стратегію. До роботи долучилися маркетологиня Маріанна Дробиняк, рекламна агенція “Ідея”, а також незалежні дизайнери й консультанти.

Перед розробкою провели масштабне дослідження: опитали 106 ужгородців, істориків, працівників замку, гідів і представників туристичної сфери. Висновки показали, що замку бракує інтерактиву, сучасного сайту, подій для молоді, зон відпочинку та ігрових форматів.

— Наше завдання було омолодити аудиторію замку. Ми створили новий брендбук, систему комунікації та концепцію сучасного мерчу. Ужгородський замок постане більш сучасним, з потужною історією і впізнаваною айдентикою — каже Маріанна Дробиняк.

Логотип і слоган

Новий логотип базується на автентичному архітектурному плані замку. Особлива деталь — п’ятий бастіон, що виступає за межі форми. Він символізує “живий діалог” між минулим і сучасністю та відкритість замку до відвідувачів.

У візуальній системі використано й патерн, віднайдений на стінах замку — фрагменти історичного візерунка, що збереглися частково під шарами фарби.

Слоган, розроблений у процесі ребрендингу, звучить так: “Замок, що назвав місто”.

— Одна з версій походження назви міста Ужгород, а саме — “Унгвар” (Ungvár), згадується у першій книзі про Ужгород у XIX столітті: вона оповідає, що назва походить від поєднання слів Ung — вода і vár — замок. Звідси — “Замок на воді”. Тобто замок був основою, з якої виросло місто, його фундаментом — історичним та культурним, — пояснили на презентації в замку.

Що далі?

Оцифрований замок стане не лише інструментом для туристів, а й практичним ресурсом для архітекторів під час реставраційних робіт.

— Цифрова копія замку увійде в офіційну документацію. Архітектори зможуть використовувати її для проєктування реставраційних робіт, що пришвидшить і підвищить їхню якість, — каже Євген Лукша.

Ольга Шумовська, директорка Ужгородського замку, розповіла: замку понад 700 років. З приходом угорців 896 року на території сьогоднішнього замку знаходилося дерев’яне городище, яке потім в багатьох століттях перебудовувалось. Під час татаро-монгольської навали у 1241 році воно вже було частково кам’яним, але зруйнованим, уже після цього набігу татар почалося будівництво кам’яної споруди.

Найбільшого розквіту у в стилі архітектури в розбудові, замок зазнав за часів графів Другетів у 1598 році. Саме тоді замок став уже оборонною фортецею. А за часів Міклоша Берчені в 1703-11 роках Ужгородський замок зажив найбільшого свого розквіту, став осередком світського такого життя.

Презентацію брендингу присвятили Дню Ужгорода.

— Це наш подарунок місту. Адже замок — його історичний фундамент і символ, з якого виросло сучасне місто, — зазначила директорка замку Ольга Шумовська.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Євгеном Лукшою

