Ужгородський замок оцифрують у 3D: готуємося до інтерактивної екскурсії

Місто Сабінов (Словаччина) у партнерстві з ГО «Асоціація проєктних менеджерів “Ядро”» та Закарпатським обласним краєзнавчим музеєм ім. Т. Легоцького розпочинають реалізацію міжнародного проєкту «Цифрові рішення для об’єктів спадщини Сабінова та Ужгорода».

В межах проєкту шляхом детального оцифрування буде створено детальну 3D-модель всього комплексу Ужгородського замку.

Як розповіла у коментарі Varosh директорка Закарпатського обласного краєзнавчого музею Ольга Шумовська, оцифрування замку здійснюватимуть сучасними 3D методами сканування, що дозволить дослідити архітектурні деталі пам’ятки.

«Основна мета таких робіт – розробка інтерактивної екскурсії замком. Також буде відтворено старовинну церкву Святого Юрія, котра колись була розташована на території замку й де тепер тривають археологічні дослідження. Тож туристи зможуть побачити, як вона виглядала, наприклад, 300 років тому», – сказала Ольга Шумовська.

За її словами, за результатами оцифрування буде створено 3D-екскурсію, яку можна буде відвідати як дистанційно, так і безпосередньо у фортеці: завдяки інтерактивній навігації роздивитися у спеціальних 3D-окулярах на прогулянці замковим комплексом внутрішню й зовнішню фортифікацію.

«Візуалізація буде створена до найточніших елементів і дуже високоякісних пікселів. Це дасть можливість повністю змоделювати архітектурний об’єкт пам’ятки», – сказала Ольга Шумовська.

При цьому додала, що 3D сканування дозволить встановити, на яких саме ділянках об’єкта є потреба у реставраційних чи консерваційних роботах.

Проєкт втілюватимуть впродовж 12 місяців. Основні роботи – макро- й мікрозйомка, в тому числі і з використанням дрона – проводитиметься влітку, у теплу пору року, додала Ольга Шумовська.

Ужгородський замок – один із 8 об’єктів і єдиний в Україні, котрий оцифрують у межах міжнародного проєкту Heritage 3D. Інші 7 об’єктів відцифрують у Словаччині, серед них – історичний центр Сабінова, релігійні пам’ятки та інші визначні місця.

Координатор проєкту в Україні, голова правління ГО «Ядро» Євген Лукша, представляючи концепцію Heritage 3D, розповів про його цілі.

«Ми говоримо не просто про 3D-модель, а про створення цифрової екосистеми, що дозволить зберегти спадщину, зробити її доступною для дослідників, туристів та громади. Heritage 3D — це поєднання технологій, культури та міжнародної взаємодії, і ми очікуємо, що його результати значно вплинуть на популяризацію Ужгородського замку», – сказав Євген Лукша.

Використання сучасних цифрових технологій дозволить не лише зафіксувати архітектурні пам’ятки у деталізованому цифровому форматі, але й інтегрувати їх в освітні та туристичні ініціативи.

Проєкт реалізується за підтримки Програми Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, загальний бюджет складає 332640 євро.

З них 299 376 євро фінансуються Європейським Союзом. Бюджет проєкту для українських партнерів складає 81 900 євро, з яких 90% забезпечить грант Європейського Союзу.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сторінка Закарпатського обласного краєзнавчого музею у Фейсбук

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