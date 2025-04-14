Цьогорічна велетенська шоколадна писанка має висоту близько метра і важить приблизно 25 кілограмів. Їх вже можна оглянути у кондитерській на площі Петефі, 18 в Ужгороді.

Як розповів у коментарі Varosh кондитер-шоколатьє Валентин Штефаньо, початково він мав намір символічно виготовити писанку, «обгорнуту» у піксель. Однак коли почав працювати, виявилося, що піксельне кольорове поєднання не відтворює задуману «ламану» архітектуру обгортки та згладжує грані, камуфлюючи їх.

На виготовлення великодньої шоколадної писанки пішло близько тижня, позаяк робив її кондитер поетапно. Утім загалом таку роботу, якщо працювати безперервно, можна виготовити за 2 дні, сказав Валентин Штефаньо.

Великоднє яйце у золотистій обгортці та “піксельні” “гранатові” писанки

«Велике великоднє яйце повністю створене з чорного шоколад з вмістом 55% какао, включно з золотистою «обгорткою». Жодного неїстівного елементу в ньому немає. Конструкція була трохи складна для транспортування, тож ми обрали час на вихідних, коли на дорогах було менше транспорту, щоб спокійно довезти її в кондитерську з виробництва», – розповів кондитер.

Разом із тим, від створення писанки у пікселі Валентин Штефаньо не відмовився: поруч із великим великоднім шоколадним яйцем у золотій обгортці створив також кілька менших «піксельних» «гранатових» писаночок.

Наразі велику шоколадну великодню писанку можна оглянути у кондитерській SHTEFANYO V&V.

Валентин Штефаньо каже: торік схожу писанку придбала одна з волонтерок у Чехії. Тоді кошти з продажу яйця спрямували на підтримку 128-ї бригади. Цього року, якщо хтось виявить бажання також придбати шоколадну писанку, кошти так само передадуть на потребу війська.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Валентина Штефаня та зі сторінки SHTEFANYO V&V в інстаграм

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