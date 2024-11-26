Ужгородський національний університет увійшов до світового рейтингу вишів

Міждисциплінарний науковий рейтинг Interdisciplinary Science Rankings 2025 представив британський журнал Times Higher Education.

Рейтинг оцінює внесок університетів у міждисциплінарну науку. Загалом до рейтингу увійшло 749 вишів із 92 країн. Зокрема, присутні в рейтингу й 11 українських університетів, повідомляє Освіторія.

Серед українських вишів, представлених у рейтингу, також і Ужгородський національний університет.

Рейтинг Interdisciplinary Science Rankings 2025 складали, орієнтуючись на 11 показників ефективності, що оцінюють вхідні ресурси (фінансування), процеси (матеріальну базу, адміністративну підтримку) та результати (публікації, цитованість, репутацію). Методологія оцінювання включає 157 млн цитувань; 8 млн наукових публікацій; опитування й відповіді понад 20 тис. вчених світу.

Першим у світовому рейтингу є Массачусетський технологічний інститут. Вишем із найвищим рейтингом за межами США став Національний університет Сінгапуру.

Лідером серед українських вишів у рейтингу став Сумський державний університет. За ним ідуть Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка та Харківський політехнічний інститут.

Ужгородський національний університет разом із групою ще кількох українських вишів увійшов до категорії 600+.

Як відзначають укладачі рейтингу, «УжНУ – це один із найбільших і найкращих університетів Карпатського регіону. Заснований у 1945 році, але здобув заслужений авторитет у науковому світі, ставши орієнтиром і альма-матер для поколінь студентів, які успішно працюють як в Україні, так і в інших країнах світу. В Ужгородському університеті сформовані потужні наукові школи світового рівня. Він співпрацює з багатьма провідними університетами за кордоном».

Поруч із УжНУ до рейтингу в категорії 600+ потрапили Харківський національний університет радіоелектроніки; Національний університет «Львівська політехніка»; Національний університет харчових технологій; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Британський щотижневий журнал Times Higher Education, який спеціалізується на новинах та питаннях вищої освіти, щорічно укладає й випускає рейтинг вишів Interdisciplinary Science Rankings, починаючи з 2004 року. У 2010 році цей рейтинг почали укладати за новою методикою, з урахуваням думки читачів і редакції.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Медіацентр УжНУ

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.