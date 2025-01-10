Ужгородський митець Дмитро Фесенко представив музичну колаборацію з британцем Джоном Каллаганом

Засновник і лідер проєкту Progressive Station, ужгородський музикант Дмитро Фесенко створив спільну експериментальну композицію з музикантом Джонном Каллаганом, який творить у жанрі електронного кабаре.

Музична композиція «Reanimate Me» має глибинну концепцію, розповів у коментарі Varosh музикант Дмитро Фесенко. Вона – про потребу відновлення, в якому «лікарями» можуть виступати, в тому числі й митці.

«З творчістю Джона Каллагана я знайомий ще з 2007 року, відколи мені до рук вперше потрапила DVD-збірка дивакуватих відеокліпів. Серед них був і відеокліп на пісню «I’m Not Comfortable In My Mind», який надовго залишився в моїй свідомості. А буквально пів року тому я натрапив на офіційну сторінку Джона Каллагана в інстаграмі й одразу відправив йому електронного листа з пропозицією про творчу колаборацію», – розповів Дмитро Фесенко.

Джон Каллаган

Позитивна відповідь від британського митця надійшла дуже швидко. Тож Дмитро розробив оригінальну концепцію, придумав назву проєкту й записав експериментальну перкусію. Джон Каллаган, своєю чергою, створив гармонію на синтезаторах і взяв на себе роль звукоінженера: звів воєдино усі звукові доріжки.

Відеоряд для композиції створювала закарпатська дизайнерка та художниця Емілія Фелдеш.

Кадри з відеоряду композиції “Reanimate Me”

«Відштовхуючись від назви – “Reanimate Me” – Джон допрацював оригінальну концепцію й додав їй змістового навантаження. Основний її посил – про міста як організми, що потребуватимуть реанімаційних відновлювальних заходів після великих пошкоджень. І Джон Калаган у відеосупроводі – у ролі реаніматора, який здійснює відновлення через мистецьку терапію», – каже Дмитро Фесенко.

Дмитро Фесенко

Спільна композиція «Reanimate Me» у дещо видозміненому вигляді увійшла до нового мініальбому проєкту Дмитра Фесенка «Progressive Station» – «Strange Angle (EP 2024)». Утім на цьому співпраця музикантів не завершена.

Так, наразі Джон Каллаган працює над танцювальним реміксом пісні. Також, за словами Дмитра Фесенка, у найближчому майбутньому музиканти планують відзняти на композицію повноцінний відеокліп.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Дмитром Фесенком

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