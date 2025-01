Ужгородський митець Дмитро Фесенко представив музичну колаборацію з британцем Джоном Каллаганом

Засновник і лідер проєкту Progressive Station, ужгородський музикант Дмитро Фесенко створив спільну експериментальну композицію з музикантом Джонном Каллаганом, який творить у жанрі електронного кабаре.

Музична композиція «Reanimate Me» має глибинну концепцію, розповів у коментарі Varosh музикант Дмитро Фесенко. Вона – про потребу відновлення, в якому «лікарями» можуть виступати, в тому числі й митці.

«З творчістю Джона Каллагана я знайомий ще з 2007 року, відколи мені до рук вперше потрапила DVD-збірка дивакуватих відеокліпів. Серед них був і відеокліп на пісню «I’m Not Comfortable In My Mind», який надовго залишився в моїй свідомості. А буквально пів року тому я натрапив на офіційну сторінку Джона Каллагана в інстаграмі й одразу відправив йому електронного листа з пропозицією про творчу колаборацію», – розповів Дмитро Фесенко.