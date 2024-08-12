Ужгородський гурт Hackedface презентував новий сингл до майбутнього мініальбому

Рок-гурт із Ужгорода Hackedface випустив другий сингл “Live like a saint/die like a sinner” з майбутнього музичного мініальбому “Seashell”. Сингл доступний для прослуховування на стримінговій платформі Spotify.

Публічна концертна презентація пісні відбулася на музичному фестивалі «Файне місто» у Львові. Як розповів у коментарі Varosh фронтмен гурту Hackedface Максим Грежинець, на «Файному місті» музиканти виступили на великій сцені на третій день фестивалю, зігравши пів годинну програму.

Live-версію презентованого синглу “Live like a saint/die like a sinner” музиканти також оприлюднили на youtube-каналі гурту.

«У цій пісні ми розповідаємо цікаву історію про непокірного персонажа, який веде дуже активне нічне життя та шукає внутрішній спокій. Нам хотілося підкреслити двоїстість таких людей, показати, що, попри те, наскільки жорсткою може здатися людина, на перший погляд, у неї все одно є слабкі місця. Загалом пісня малює яскраву картину міського життя, де мерехтливі вогні та соціальний тиск створюють вакуум. Приспів висвітлює внутрішню боротьбу за гармонію, коли живеш у неспокійному світі», – розповідають про новий сингл музиканти.

Сингл увійде до нового музичного мініальбому гурту, який наразі перебуває у процесі запису. Загалом плей-лист музичної збірки міститиме близько 6 пісень, сказав Максим Грежинець. Вихід мініальбому “Seashell” гурт планує на осінь.

Hackedface – ужгородський альтрок гурт, який створили Максим Грежинець (фронтмен) та Богдан Фединець (бекмен) у 2020 році. Наживо гурт виступає із сесійними музикантами. Нині у доробку гурту – мініальбом “Оptional/mandatory” та кілька синглів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані гуртом Hackedface

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