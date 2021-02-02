Ужгородський блогер Євген Андріканич записав відеоінтерв’ю із Олегом Островерхом, СЕО міжнародної ІТ-компанії

Ужгородський блогер Євген Андріканич створив на ютубі україномовний канал про ІТ – “IT-Пристрасті”. Його перший блог – “Фрілансер по життю”, за який він нещодавно отримав срібну кнопку YouTube – Ужгородець Євген Андріканич одержав срібну кнопку YouTube за свій блог.

І ось з’явився власне україномовний ІТ-майданчик “IT-Пристрасті”, де Євген публікує відеоінтерв’ю з ІТ-спеціалістами. 1 лютого було опубліковане перше інтерв’ю – із Олегом Островерхом, СЕО міжнародної ІТ-компанії PettersonApps. До речі, його команда нараховує понад 100 працівників.

Ось що пише Євген у прев’ю до розмови:

«Олег уже п’ять років керує IT-компанією PettersonApps, яка нараховує понад 100 людей. Як низка розчарувань призвела до заснування IT-компанії, як правильно нею керувати, а також погляд CEO на українське IT – дивіться в новому випуску “IT-пристрасті”».

Varosh