Ужгородському скансену — 55. Що цікавого буде в музеї

Закарпатський музей народної архітектури і побуту — один із перших музеїв-скансенів України — 27 червня святкуватиме своє 55-річчя. Саме цього дня у 1970 році відбулось офіційне відкриття його для відвідувачів, але цьому передували 5 років напруженої роботи з пошуку об’єктів, — розповів Varosh директор музею Василь Коцан.

— Ми шукали об’єкти, можливості з їхнього перевезення, продовжувала формуватися експозиція і після офіційного відкриття. Ця робота продовжується і по сьогоднішній день, — каже він.

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Два святкові дні

До свого ювілею музей підготував програму, яка міститиме і культурно-просвітницьку складову, і наукову. 27 червня пройде круглий стіл «Ужгородський скансен: 55 років у культурному просторі України та ближнього порубіжжя» за участі представників закладів, із якими співпрацює музей, з різних областей України, а також Румунії, Словаччини, Польщі й Угорщини.

Цього ж дня у музеї відкриють кілька експозицій: з фондової збірки музею «Ой, вівці, мої вівці», присвячену вівчарству та полонинському господарству та ретроспективну фотовиставку «Музей, який творять люди: 55 років щоденної праці».

А в суботу, 28 червня, скансен запрошує на яскраву культурно-мистецьку акцію «Етнічна палітра Закарпаття», що розпочнеться о 12:00. 30 комплектів закарпатського народного одягу оцифрують в Ужгородському скансені — Ми запросили 16 народних творчих колективів з різних куточків Закарпаття, які презентуватимуть народну пісню, танець, ремесла, промисли того чи іншого району, — каже Василь Коцан. — А о 17:00 наш Закарпатський народний хор пройде своєрідною ходою по території музею із зупинками біля кожного об’єкту і артисти виконуватимуть якусь композицію, обряд, характерний саме для того району, з якого перевезена та хата. Музейні колекції ужгородського скансену будуть доступні для світу в цифровому форматі Авто для ЗСУ Вхід у Закарпатський музей народної архітектури і побуту в ці дні буде вільний, однак працівники будуть вдячні за благодійний донат. Всі кошти будуть передані волонтеру і письменнику Андрію Любці на закупівлю авто для ЗСУ. Збір на авто для ЗСУ до 55-річчя скансену: поповнити конверт через Приват24 (номер картки конверта: 68752104083194). Також на території музею будуть встановлені благодійні скриньки.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Закарпатський музей народної архітектури і побуту

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