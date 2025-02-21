Ужгородські школярі ще тиждень вчитимуться дистанційно

Рішення про продовження дистанційного навчання у навчальних закладах, в тому числі й у закладах позашкільної освіти, ухвалили сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії.

Як повідомляє Ужгородська міська рада, обмежувальні заходи в освітніх закладах сприяли деякому розірванню ланцюгів інфікування та зниженню інтенсивності епідемічного процесу, особливо серед дітей. Так, простежується зниження захворюваності на 11%.

Попри це, епідемічний поріг все ще перевищений на 10,1%.

Разом із тим, зростає захворюваність серед дорослого населення: за тиждень показник збільшився із 41,5% до 48,0%. Також фіксується інтенсивне поширення захворюваності серед дітей до 4 років.

За інформацією заступника міського голови Ужгорода Івана Завидняка, впродовж тижня у місті зареєстровано 1213 звернень у заклади охорони здоров’я. Серед усіх захворілих 51,9% – діти, з них 18% – діти до 4 років. Лабораторно підтверджено інтенсивну циркуляцію сезонних вірусів грипу типу В та А. Реєструють також поодинокі випадки захворювань COVID-19.

З огляду на показники захворюваності та з метою попередження подальшого її поширення дистанційне навчання у школах Ужгорода, незалежно від форми власності, продовжили до 28 лютого.

Рішення стосується також міських мистецьких, спортивних шкіл, ПАДІЮНу (за винятком проведення індивідуальних занять).Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

Моніторинг щоденної ситуації продовжується.

На дистанційному навчанні ужгородські школярі перебувають з 10 лютого. Тиждень тому навчальні заклади міста перевели на таку форму навчання у зв’язку з перевищенням епідемічного порогу на 39,3%.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: HayDmitriy, Depositphotos

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