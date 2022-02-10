Ужгородські бомбосховища і укриття тепер – у Google Map

Тепер в Ужгороді знайти укриття та бомбосховища можна завдяки мобільному телефону, використовуючи додаток Google Map. Там можна переглянути всі укриття міста та прокласти до них маршрут. Це допоможе уникнути метушні у разі надзвичайної ситуації.

Карта з’явилася завдяки роботі ужгородських волонтерів з «Асоціація пожежників-добровольців», спільно з «Громадським Штабом оборони Закарпаття».

Загалом, мапа охоплює 31 укриття, які розміщені по всьому місту. Відмітки постійно оновлюватимуться та будуть перевірятися на актуальність.

Також автори карти повідомляють, що відповідні позначки з’являться і для інших міст області. Додатково по місту пройде інформаційна кампанія, щоб мешканеці, які не мають доступу до мережі Інтернет також були ознайомлені з місцями розташування найближчих укриттів .

Карту можна знайти за посиланням.

Varosh