Ужгородські автори дерев’яного декору та світильників – у першій українській книжці про предметний дизайн

Вийшла перша українська книга про предметний дизайн “PRODUCT DESIGN in Ukraine / Предметний дизайн в Україні. Меблі, освітлення, декор”. Це друге видання із серії, присвяченої українським дизайнерам, архітекторам та їхнім проєктам. Книга слугує справжнім довідником про розвиток галузі в нашій країні та призначена для фахівців і широкої аудиторії – людей, які цікавляться дизайном та інтер’єрами.

До видання увійшли предмети, створені та виготовлені за останні п’ять років, а також представлені концепції, які чекають на втілення. Книга охоплює понад 70 професійних і оригінальних предметів меблів, освітлення, декору від понад 30 українських дизайнерів, архітекторів і студій. Серед них і ужгородці – студія Next Level Lighting.

Next Level Lighting продовжує українські традиції обробки деревини для створення оригінального дерев’яного декору, а також світильників. Автори називають свій стиль “Карпатський модернізм”. Усі світильники виготовляються із екологічно чистої деревини.

У книзі опублікована люстра Cube від ужгородців. Ідея зародилася у співзасновника студії, дизайнера Артема Колюки – після ознайомлення із науково-фантастичним оповіданням Роберта Хайнлайна “І побудував він будинок”. Цей твір – про створення чотиривимірного об’єкта у тривимірному світі, який спонукає до роздумів про фізику простору. Виріб Cube своєю структурою багаторівневого світла передає концепцію багатовимірності.

Редакційний формат видання PRODUCT DESIGN in Ukraine – ключові дані та короткий опис предметів англійською та українською мовами, фотографії у різних ракурсах в інтер’єрі, а також креслення, ескізи, замальовки.

Над книгою працювала медіаменеджерка, керівниця низки відомих подій в Україні, серед яких Architecture & Design Forum, і засновниця видавництва CP PUBLISHING – Люсія Бондар. Головна мотивація та мета для авторки – підтримка та просування цього напряму дизайну, підвищення обізнаності про вітчизняних майстрів і їхні досягнення.

«За останні роки українські дизайнери заявили про себе на світовій сцені завдяки участі в міжнародних виставках і завоюванню численних нагород. Український предметний дизайн уже виходить за межі локального та стає міжнародним. Його відрізняють естетика, якість, лаконічність форм, чільне місце посідає функціональність. Надзвичайно цікаві предмети створюються з урахуванням національних культурних традицій і використанням українських ремісничих технік, такі об’єкти завжди привертають увагу світового професійного співтовариства. На Вас чекає захоплива подорож у креативний світ оригінальних предметів для красивих інтер’єрів від українських талантів!», – розповіла Люсія.

Довідник вийшов за підтримки Українського культурного фонду.

Книга PRODUCT DESIGN in Ukraine та перше видання INTERIOR DESIGN in Ukraine доступні до придбання в Україні та в усіх регіонах світу. Замовити можна через сайт www.interiordesignukraine.com.ua

Varosh