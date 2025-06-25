Ужгородське кафе запровадило «Донорський сніданок» — жест вдячності для тих, хто здає кров

У кафе «Вишиванка» на вулиці Івана Чендея в Ужгороді з’явилася ініціатива «Донорський сніданок». Це пропозиція для всіх, хто здає кров у місті: сніданок у закладі всього за 70 гривень, стільки зараз становить відшкодування вартості за продуктовий набір на відновлення сил.

Аби скористатися пропозицією, потрібно показати довідку про здачу крові в день візиту. У відповідь — смачні млинці з творогом або яблуком, на вибір, а також будь-який кавовий напій чи авторське смузі. Пропозиція діє щодня.

«Нам хотілося зробити щось просте і корисне. Усе почалося з думки, що донори — це люди, які без зайвого шуму роблять добру справу. Ми подумали: якщо вони віддають частинку себе, то нехай отримають за це хоч трохи турботи у відповідь», — розповідає Іванна Пузеняк, власниця «Кафе Вишиванка».

У закладі додають, що хочуть підтримати культуру донорства в місті, що базується на довірі й небайдужості. Формат сніданку обрали не випадково: це можливість просто перепочити й відновити сили після донації.

Адреса кафе: Ужгород, вул. Івана Чендея, 31.

Сніданок доступний лише в день здачі крові — за наявності відповідної довідки.

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: «Кафе Вишиванка»​

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