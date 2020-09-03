Ужгородська мовна школа проведе благодійний тиждень уроків англійської, аби підтримати інклюзивну кондитерську

Ужгородська мовна школа LIK організовує тиждень тематичних занять “Charity week at LIK”. Заходи є благодійними, учасники можуть зробити внесок за своїм бажанням. Увесь прибуток спрямується на розвиток єдиної в Ужгороді інклюзивної кондитерської “Золоті серця Закарпаття”.

«Творити добро – легко, і ми організовуємо наш перший “Charity week at LIK”. Правила прості: протягом тижня ви приходите до нас знайомитися, ми ж зробимо все, аби ваш вечір був не тільки цікавим, а й розвиваючим, – кажуть у мовній школі. – Яка вартість заходу? Скільки забажаєте, і скільки не шкода! Увесь прибуток від події піде на розвиток інклюзивної кондитерської “Золоті серця Закарпаття” – проєкту, яким ми захоплюємося і всіляко хочемо бути корисними».

Про інклюзивну кондитерську погляньте тут:

Такий тиждень триватиме із 7 по 11 вересня.

У програмі:

безкоштовні тематичні заняття в ЛІКу;

презентація школи ЛІК та її команди;

розіграш, в якому можна одержати знижку на навчання від 3 до 20%;

консультація експертів школи щодо здачі міжнародних іспитів KEY, PET, FCE, CAE, CPE, YLT – Cambridge English Assessment).

Тематика занять:

учасники дізнаються більше про світ кав’ярень та кулінарії;

вивчать нові слова та навчаться робити замовлення у кав’ярні англійською мовою;

застосують граматику на практиці;

у дитячі заняття будуть включені елементи Кембриджських іспитів.

Розклад першого “Charity week at LIK”:

Понеділок, 7 вересня

18.00 – заняття для дорослих.

18.00 – заняття для дорослих. Вівторок, 8 вересня

18.00 – урок для підлітків.

18.00 – урок для підлітків. Середа, 9 вересня

18.00 – уроки для діток (6-8 та 9-11 років).

18.00 – уроки для діток (6-8 та 9-11 років). П’ятниця, 11 вересня

18.00 – лекція про Кембриджські іспити, сесія запитань-відповідей.

Заходи пройдуть із дотриманням карантинних норм, тому кількість місць обмежена. Участь – тільки за попереднім записом за номером: 0504324583.

«Чекаємо на охочих познайомитися та спільними зусиллями допомогти чудовому проєкту. Donate to feel great, адже добрим бути – легко!», – додають організатори.

До речі, ось ще один спосіб підтримати кондитерську. Придбайте їхні пряники в адміністрації школи LIK.

Varosh