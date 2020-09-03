Ужгородська мовна школа проведе благодійний тиждень уроків англійської, аби підтримати інклюзивну кондитерську

Ужгородська мовна школа LIK організовує тиждень тематичних занять “Charity week at LIK”. Заходи є благодійними, учасники можуть зробити внесок за своїм бажанням. Увесь прибуток спрямується на розвиток єдиної в Ужгороді інклюзивної кондитерської “Золоті серця Закарпаття”.
«Творити добро – легко, і ми організовуємо наш перший “Charity week at LIK”. Правила прості: протягом тижня ви приходите до нас знайомитися, ми ж зробимо все, аби ваш вечір був не тільки цікавим, а й розвиваючим, – кажуть у мовній школі. – Яка вартість заходу? Скільки забажаєте, і скільки не шкода! Увесь прибуток від події піде на розвиток інклюзивної кондитерської “Золоті серця Закарпаття” – проєкту, яким ми захоплюємося і всіляко хочемо бути корисними».
Про інклюзивну кондитерську погляньте тут:
Такий тиждень триватиме із 7 по 11 вересня.
У програмі:
Тематика занять:
Розклад першого “Charity week at LIK”:
Заходи пройдуть із дотриманням карантинних норм, тому кількість місць обмежена. Участь – тільки за попереднім записом за номером: 0504324583.
До речі, ось ще один спосіб підтримати кондитерську. Придбайте їхні пряники в адміністрації школи LIK.
Varosh