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Ужгородська мовна школа проведе благодійний тиждень уроків англійської, аби підтримати інклюзивну кондитерську

3 Вересня 2020 58

Ужгородська мовна школа LIK організовує тиждень тематичних занять “Charity week at LIK”. Заходи є благодійними, учасники можуть зробити внесок за своїм бажанням. Увесь прибуток спрямується на розвиток єдиної в Ужгороді інклюзивної кондитерської “Золоті серця Закарпаття”.


«Творити добро – легко, і ми організовуємо наш перший “Charity week at LIK”. Правила прості: протягом тижня ви приходите до нас знайомитися, ми ж зробимо все, аби ваш вечір був не тільки цікавим, а й розвиваючим, – кажуть у мовній школі. – Яка вартість заходу? Скільки забажаєте, і скільки не шкода! Увесь прибуток від події піде на розвиток інклюзивної кондитерської “Золоті серця Закарпаття” – проєкту, яким ми захоплюємося і всіляко хочемо бути корисними».

Про інклюзивну кондитерську погляньте тут:

Такий тиждень триватиме із 7 по 11 вересня.

У програмі:

Тематика занять:

Розклад першого “Charity week at LIK”:


Заходи пройдуть із дотриманням карантинних норм, тому кількість місць обмежена. Участь – тільки за попереднім записом за номером: 0504324583.

«Чекаємо на охочих познайомитися та спільними зусиллями допомогти чудовому проєкту. Donate to feel great, адже добрим бути – легко!», – додають організатори.

До речі, ось ще один спосіб підтримати кондитерську. Придбайте їхні пряники в адміністрації школи LIK.

Varosh

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# англійська мова # англійська мова в Ужгороді # інклюзивна кондитерська # інтенсивне вивчення іноземної # лік

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