Ужгородська міськрада скасувала дозвіл на третій проїзд зеленою зоною на Митній,15

Депутати Ужгородської міської ради проголосували за розірвання договору сервітуту із забудовницею офісно-торгового центру Lago на вул. Митній, 15. Рішення ухвалили на сьогоднішній сесії після звернень мешканців будинку №17.

На чергову сесію, яка відбулась сьогодні, прийшли ужгородці, мешканці будинку №17 по вулиці Митній, які просили депутатів скасувати сервітут (тобто право на користування чужою ділянкою для потреб, які не можуть бути задоволені в інший спосіб) на проїзд зеленою зоною, який облаштовує до своєї майбутньої комерційної будівлі землевласниця.

— Згідно чинного генплану міста, плану зонування, це житлова багатоквартирна забудова, жодного проїзду по наявному шляху там не існує і не існувало, — пояснили мешканці будинку депутатам. — Всупереч тому, що землевласниця Посипанко має проїзд до свого дворогосподарства, оскільки воно розташоване прямо на червоній лінії по вулиці Митній. Сьогодні ця людина намагається облаштувати додатковий, третій заїзд до своєї будівлі комерційного призначення. …Насправді цій жінці потрібен не заїзд до власної земельної ділянки, а для того, щоб облаштувати зручний заїзд до власної будівлі комерційного призначення. А отже — збільшити прибутки.

Зрештою, за проєкт №2430 про розірвання сервітуту депутати підтримали.

Нагадаємо, у грудні мешканці цього будинку били на сполох, тому що на частині парку між будинками по вул. Гойди, 24 та по вул. Митна, 17 забудовник почав будувати будівлю, знісши при цьому дитячий майданчик у парку.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: “Ужгород оперативний”

