Ужгородська міськрада розробила документи для охоронного статусу будівлі обласної стоматполіклініки

Ужгородська міська рада завершує роботу над обліковою документацією для будівлі обласної стоматологічної поліклініки на набережній Незалежності. Про таке розповіла у коментарі Varosh керівниця Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міськради Алла Чернобук.

За її словами, облікову документацію вже розроблено, наразі триває перевірка та, за потреби, вносяться необхідні правки.

– Облікову документацію ми вже виготовили, розробник виконав роботу у визначені терміни. Після завершення підготовки матеріалів ми передали їх на попередній розгляд експертам, аби переконатися, що все відповідає необхідним вимогам. Зараз триває процес уточнення та усунення технічних помилок. За потреби виконавець вносить правки, щоб документацію одразу прийняли, – розповіла Алла Чернобук.

Після фінального доопрацювання пакет документів скерують до Департаменту культури Закарпатської ОДА для винесення на розгляд консультативної ради. Надалі саме обласний департамент здійснює подання до Міністерства культури. Рішення щодо внесення будівлі до реєстру об’єктів культурної спадщини ухвалює саме Мінкульт.

Одночасно з тим, Ужгородська міська рада звернулася до Закарпатської ОВА з пропозицією оформити Картку виявлення об’єкта культурної спадщини, а саме: “Садибний житловий будинок, 1920 рр., м. Ужгород, набережній Незалежності, 8 (А)” та “Садибний житловий будинок, 1920 рр., м. Ужгород, набережній Незалежності (Б)”. За результатами розгляду карток Департамент культури Закарпатської ОВА ухвалив рішення про віднесення згаданих будівель до нерухомих об’єктів культурної спадщини та необхідність складання на них облікових карток.

Що було раніше

Як повідомляв Varosh, у травні Восьмий апеляційний адміністративний суд зобов’язав міську владу виготовити облікову документацію та вжити заходів для внесення споруди до відповідного Переліку.

За словами Алли Чернобук, міськрада оскаржувала в апеляції рішення суду попередньої інстанції, позаяк будівля стоматологічної поліклініки має обласне підпорядкування і не перебуває на балансі міста. Відтак відповідальність за виготовлення облікової документації мала нести структура обласного підпорядкування.

– Це не об’єкт міста. Він є на балансі Закарпатської обласної ради. Саме Департамент культури ОДА мав би виготовити цю документацію. Міська рада натомість щороку формує окремий бюджет на облікову документацію для міських об’єктів, – пояснила Алла Чернобук.

Попри це, після рішення суду за позовом прокуратури місто здійснило замовлення на підготовку облікових матеріалів.

Охоронний статус для будівлі обласної стоматполіклініки

Будівля обласної стоматологічної поліклініки є частиною архітектурного комплексу Малий Ґалаґов – унікальної забудови часів Першої Чехословацької Республіки, що входить до історичного ареалу Ужгорода. Район планують номінувати на включення до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Надання будівлі статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини надасть їй охоронний статус. У такому разі будь-які ремонтні чи будівельні роботи тут можна буде проводити лише за погодженням з органами охорони культурної спадщини.

У перспективі це також може відкрити шлях до включення споруди до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

У березні 2024 року Закарпатська обласна рада проголосувала за ліквідацію закладу, мотивуючи це його фінансовими проблемами. У червні 2024 року це рішення оскаржила Закарпатська обласна прокуратура, вважаючи його незаконним. Позов заявлено у 2024 році за результатами розгляду звернення трудового колективу стоматологічної поліклініки. Закарпатський окружний адмінсуд закрив провадження у справі через непідсудність спору. Однак прокуратура оскаржила ухвалу, і вже постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду позовну заяву направлено для продовження розгляду до суду першої інстанції.

На цей час судовий розгляд у справі триває.

Тетяна Клим-Кашуба

