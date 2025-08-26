Переможці премії ім. Петра Скунця отримали звання лауреатів: рішення сесії Ужгородської міськради

На сесії Ужгородської міської ради сьогодні проголосували за присвоєння звання «Лауреат міської премії імені Петра Скунця» цьогорічним переможцям літературного конкурсу. Цьогорічних переможців премії в галузі літератури і краєзнавства визначили на засіданні конкурсної комісії в міськраді. Ними стали:

– у номінації «Художня література» – Віктор Новграді-Лецо за книгу «Кавалки душі»;

– у номінації «Краєзнавча література» – Ольга Тоїчкіна за книгу «Винна історія Закарпаття»;

– Сергій Федака (посмертно) за книгу «Історія України». Серія 3. Модерна історія. Том 16. «Розбудова держави 1996-2024».

Лауреати премії ім. П. Скунця Сергій Денисенко та Іванна Когутич-Гаврош передали грошові винагороди на ЗСУ

Пропозиції на здобуття премії міськрада приймала до 1 липня. Нагадаємо, міська премія імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства присуджується щорічно, починаючи із 2017 року. Грошова премія цього року становить 40 000 гривень, переможці отримують її до Дня Ужгорода, який місто святкує у другу суботу та неділю вересня.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

