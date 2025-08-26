Facebook
Переможці премії ім. Петра Скунця отримали звання лауреатів: рішення сесії Ужгородської міськради

26 Серпня 2025 28

На сесії Ужгородської міської ради сьогодні проголосували за присвоєння звання «Лауреат міської премії імені Петра Скунця» цьогорічним переможцям літературного конкурсу. Цьогорічних переможців премії в галузі літератури і краєзнавства визначили на засіданні конкурсної комісії в міськраді. Ними стали:

– у номінації «Художня література» – Віктор Новграді-Лецо за книгу «Кавалки душі»;

Кавалки душі

– у номінації «Краєзнавча література» – Ольга Тоїчкіна за книгу «Винна історія Закарпаття»;

Винна історія

– Сергій Федака (посмертно) за книгу «Історія України». Серія 3. Модерна історія. Том 16. «Розбудова держави 1996-2024».

455626614 803881908589313 493772315990728539 N (1)

Лауреати премії ім. П. Скунця Сергій Денисенко та Іванна Когутич-Гаврош передали грошові винагороди на ЗСУ

Пропозиції на здобуття премії міськрада приймала до 1 липня. Нагадаємо, міська премія імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства присуджується щорічно, починаючи із 2017 року. Грошова премія цього року становить 40 000 гривень, переможці отримують її до Дня Ужгорода, який місто святкує у другу суботу та неділю вересня.

Зоряна Попович, Varosh
Фото: Ужгородська міська рада 

