Ужгородська міська рада знову провалила голосування за мораторій на детальні плани територій

На чергову сесію Ужгородської міської ради 17 квітня повторно винесли питання про тимчасовий мораторій на розробку та затвердження детальних планів територій в Ужгороді.

Чому необхідний мораторій на детальні плани територій?

Як пояснював у коментарі Varosh один з авторів звернення Валентин Штефаньо, зміни до детальних планів територій, які у підсумку змінюють генеральний план міста, були дозволені до 1 січня 2025 року. З початку року за законом, прийнятим Верховною Радою, повністю заборонено змінювати план міста за допомогою детальних планів.

Попри це, за його словами, навіть після парламентської заборони міська рада системно готувала на сесії проєкти про розробку й затвердження детальних планів територій, що є прямим порушенням закону.

Зокрема, депутат наголошує, що запровадити мораторій на детальні плани територій необхідно для того, щоб уникнути ситуацій, коли змінюється цільове призначення земель, а під забудову віддаються зелені зони, де планувалася соціальна інфраструктура.

На сесії від 17 квітня за заборону проголосувало 11 депутатів, стільки ж — проти. Тому рішення не прийнято.

Це означає, що на наступних сесіях знову будуть виноситися рішення про детальні плани територій.

Водночас на вимогу громадськості з голосування зняли кілька проєктів рішення, які стосувалися земельних питань, інші — не були підтримані депутатами, зокрема ті, що виносилися повторно.

Детальні плани територій та новий проєкт генплану

Стосовно генплану, то головний архітектор міста Олег Боршовський повідомив, що до 15 травня проєктанти мають врахувати зауваження від громадськості до проєкту, а їх було понад 380.

До слова, на громадських слуханнях, які відбулися в лютому, громадськість вирішила не вносити правки до наявного генплану, а дати нове завдання проєктанту, яке б базувалося на реальних демографічних показниках (нагадаємо, у проєкті йдеться про демографічні показники станом на 2018 рік). Також ужгородці менш ніж за добу зібрали необхідну кількість підписів під петицією про те, щоб розробити новий проєкт генплану.

Тобто мешканці Ужгорода просять не вносити правки, а розробити новий проєкт. Наразі ця вимога містян владою ігнорується.

Інші питання, які розглянули на сесії міськради

Всього на сесії розглянули понад 70 питань. Зокрема, виділили 2 мільйони гривень на Програму підготовки населення міста до національного протистояння на 2025 – 2026 роки, ще 1 мільйон гривень — на функціонування ветеранського хабу по вул.Карпатської України, 98. Окремо розглядалися й інші рішення про підтримку Збройних Сил України.

Також депутати розглянули питення щодо петиції про цілодобову ветеринарну підтримку в Ужгороді. Позаяк петиція набрала необхідні для розгляду голоси, її винесли на сесії міськради. У підсумку розгляду петиції депутати вирішили дати завдання розробити необхідну документацію для впровадження пропозиції петиції на 2026 рік.

Від сьогодні стала доступною послуга “Соціальне таксі” для маломобільних людей. Скористатися нею можуть різні категорії людей, але попередньо потрібно зібрати пакет документів.

Гичка Галина, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

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