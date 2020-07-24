Ужгородка Рената Протасова відкрила персональну виставку живопису у Відні. Як це було

Рената Протасова – художниця, яка родом з Ужгорода, вона мешкає в Австрії, де офіційно розпочала свою мистецьку діяльність. Нещодавно ми записали інтерв’ю з мисткинею – про виставку її робіт у Нью-Йорку. Її картини були презентовані у рамках колективної експозиції “Vernal Awakening” у Saphira & Ventura Gallery на Мангеттені. А 23 липня відбувся вернісаж “VIP Sommer Vernissage” її персональної виставки “Selected artworks & nudes special” – у The gallery STEINER у центрі Відня.

У двох залах розташувалися серії із 14 полотен – nude art, абстракція, поп-арт. У своїй техніці авторка використала акрил та олійні фарби.

Виставку відкривала Наталія Василенко, мистецтвознавиця, історикиня, гідеса.

«Ця виставка є продовженням експозиції, представленої у Нью-Йорку, на Мангеттені. Полотна зосереджені у двох залах – це цікавий хід, адже роботи в одній залі є більш інтер’єрними. Квіткові натюрморти, сюжети у контексті поп-арту…, – зазначила пані Василенко. – А в другому просторі представлена оголена натура. Тут бачимо живописну гладеньку фактуру, яка зрештою поєднується з цікавим рельєфним пропрацюванням. Ці картини перегукуються із творчістю Олександра Іванова, тобто Рената полемізує з його мистецтвом. ЇЇ ідея – перевтілити живопис Іванова в рисунок, вона наповнює його кольором, надає власної інтерпретації. До речі, аналоги можемо зустріти і в скульптурі, наприклад, у імпресіоніста Родена».

На думку мистецтвознавиці, у нюдових роботах Ренату надихає Мікеланджело, адже для нього характерний різкий ракурс, різкий поворот, динамічні рухи.

«Те, що ми бачимо на цій виставці, це підведення підсумків певного етапу художниці. Вірю, що наступного разу ми говоритимемо про її новий вектор творчості».

На відкриття завітали гості з різних сфер: Річард Лугнер, австрійський підприємець у будівельній галузі, Коріна Стейнер, СЕО і кураторка The gallery STEINER. Серед запрошених – Принц Фредерік фон Анхальт, який подеколи відвідує цю галерею.

Ренату дуже підтримала Анна Шаталова, викладачка у Vienna Art Studio , яка навчила художницю багатьом тонкощам у живописі.

У авторки – безумовно приємні рефлексії. Каже, що вже має ідеї для наступних експозицій.

«Я вирішила, що для наступної виставки неодмінно підготую щось із архітектури. Наприклад, полотно з Ужгородським греко-католицьким Катедральним Собором. Це вже буде в наступному році».

До речі, справді поталанило, що вернісаж відбувся саме 23 липня, бо вже 24-го посилився карантин, в Австрії знову впроваджено масковий режим.

Виставка триватиме до 15 серпня. Як ми писали в попередній статті, у Нью-Йорку мала відкритися ще одна колективна колекція із полотнами Ренати, однак там наразі очікують повноцінного завершення карантину.

Евеліна Гурницька, Varosh