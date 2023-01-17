Ужгородка Марта Липчей презентує нову пісню “Українкою знов”

Ужгородська співачка Марта представила в мережі нову пісню — “Українкою знов”. Офіційну презентацію та кліп презентують незабаром, — розповіла вона Varosh.

— Текст пісні написала Олександра Шелепець, я написала музику, аранжування створив Армен Костандян, — сказала співачка. — Пісня про те, що ми справді пишаємося тим, хто ми є, ми показуємо нашу незламність, самобутність, нашу силу, і в будь-якому наступному переродженні ми усвідомлюємо, що хочемо бути українцями. Зважаючи на ті випробування, які випали на нашу долю, то ми належно вважаємося сильною нацією.

Відеоряд був створений впродовж останнього тижня, а пісню написала ще восени. Зі слів Марти Липчей, пісню “народили” двічі: спочатку було одне аранжування, а потім те, яке й представили тепер, роботи Армена Костандяна.

— Можна сказати, що пісня переродилася з одного аранжування в інше і ми дали їй друге життя. Записали пісню у Львові, в Богдана Нестора, який займався мастерингом та накопиченням вокалу. Плануємо відзняти кліп, але по датам не можу сказати нічого. Пісню наразі ми викинули, дропнули у світ, а презентацію анонсуємо у найближчі тижні, — сказала Марта.

Varosh

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