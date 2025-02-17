Ужгородка Ліна Дегтярьова розповіла про збереження архітектури Ужгорода у подкасті “Лебеді з шин”

Платформа «Тепле місто» запустила подкаст про міста та їх розвиток «Лебеді з шин». Гостею дев’ятого епізоду подкасту стала дослідниця архітектури, співзасновниця проєкту «Ужгород модернізм» Ліна Дегтярьова.

Подкаст «Лебеді з шин» покликаний пояснити слухачам простою мовою, що потрібно зробити, аби місто почало трансформуватися якісно.

У розмовах ведуча подкасту Росана Тужанська говорить із запрошеними гостями про те, як зробити місто зеленим, як якісно управляти будинком та прибудинковою територією, як налагодити правила взаємодії з міським простором, як створювати дієві ветеранські політики, як зробити місто безбар’єрним та на інші суспільно важливі теми.

Про символічну назву – «Лебеді з шин» – співавтора подкасту та проєктна менеджерка «Теплого міста» Анастасія Обрізків говорить: «Лебеді з шин та інші подібні декоративні елементи — це такі собі маленькі втручання в міський простір зі щирим бажанням “покращити” його, та це працює не завжди. Ми ж вирішили розібратися, що потрібно зробити, аби місто почало трансформуватись якісно, та як самостійно долучитися до змін».

«Впродовж кількох років ми з командою “Теплого міста” провели близько сотні подій. Усі вони про розвиток, стійкість всупереч війні, про людей, які змінюють середовище і прагнуть розбудовувати демократичні процеси в суспільстві, поки наші військові на сході та півдні країни роблять найбільш небезпечну та найбільш значущу роботу — воюють за наші незалежність та свободу. Як представники громадянського суспільства ми переконані, що маємо системно змінювати наші міста та залучати до цього якомога більше свідомих людей. Саме тому й працюємо через різні інструменти партисипації та доносимо думки через різні майданчики. Новий із них — подкаст. Віримо, що це буде корисно», — додає ведуча подкасту та учасниця Наглядової ради «Теплого міста» Росана Тужанська.

Загалом у першому сезоні заплановано 10 епізодів. Серед гостей — співзасновник Greencubator, гостьовий викладач Бізнес-школи УКУ Роман Зінченко; урбаніст, публічний діяч, автор YouTube-каналу Юліан Чаплінський; учасниця бойових дій, полковниця в запасі, міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України у 2019-2020 роках Оксана Коляда; дослідниця архітектури, співзасновниця проєкту «Ужгород модернізм» Ліна Дегтярьова та інші експерти й експертки.

Зокрема, в дев’ятому епізоді подкасту Ліна Дегтярьова розповіла про особливості архітектурного модернізму, його зародження, розвиток і проявлення в Ужгороді. Про те, як і чому урбан-термінологія набуває все більшої популярності, зокрема, у соцмережах. Про особливість і цінність історичного кварталу Малий Ґалаґов в Ужгороді та багато інших важливих довкола архітектурних тем.

Підписатися на подкаст можна на стримінгових платформах YouTube, Spotify, Apple Podcasts за посиланням.

Епізод з розмовою з Ліною Дегтярьовою доступний за посиланням.

«Тепле місто» — це платформа суспільних трансформацій, яка працює вже 10 років в Івано-Франківську. В її межах зародилися такі інституції, як «Промприлад.Реновація», Multimedia lab, Urban Space 100, MetaLab, Save Ukraine Now, Urban Space Radio та Frankivsk Half Marathon. Зараз «Тепле місто» розвиває програму промоції читання «Текстура», проєкт «Стратегія Івано-Франківська», програму «Ґранти Теплого міста» та ветеранський напрямок.

Росана Тужанська — керівниця «Теплого міста» з 2022 по 2024 роки, співзасновниця та колишня головна редакторка незалежного медіа Varosh, співорганізаторка форуму Re:Open Zakarpattia, медіаменеджерка.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: “Тепле місто”

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