Ужгородець здобув бронзу в Чемпіонаті України зі скі-альпінізму

Днями в Буковелі завершився перший цього року Чемпіонат України зі скі-альпінізму. Учасники змагалися в трьох дисциплінах: спринт, нічний “Вертикальний забіг” та індивідуальна гонка. Змагання були невеликими, камерними, бо велика частина постійних учасників тепер у війську, або ж не змогли доїхати, — пояснила Varosh PR-менеджерка ГО “Федерація альпінізму і скелелазіння України” Марія Машкіна.

— Загалом скі-альпінізм — відносно нова дисципліна, в ній беруть участь другий рік, — каже вона. — Вірніше активно розвиватися вона почала останні кілька років. Федерація альпінізму та скелелазіння підготувала документацію, щоб Міжнародна Федерація визнала нас як офіційних партнерів. Відтак наші спортсмени можуть виступати на міжнародних стартах як представники України.

Загалом у змаганнях на Буковелі цього разу взяло участь четверо закарпатців, один з них — В’ячеслав Турок — здобув 3-тє місце у змаганнях «спринт» серед чоловіків з сумарним перепадом висоти до 80 м. В “індивідуальній гонці” учасники та учасниці долали трасу з дистанцією до 20 км з перепадом висоти до 1600 м.

Наступні змагання зі скі-альпінізму та скайранінгу відбудуться вже у березні на Драгобраті, для учасників уже відкрита реєстрація. Загалом цього року Федерація альпінізму та скелелазіння України запланувала 10 національних стартів у змаганнях на Кубок України та Чемпіонат України.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ГО “ФАіСУ”

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