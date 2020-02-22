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Ужгородець везе медаль з IRONMAN 70.3!

22 Лютого 2020 27

Ужгородець Роман Мегела взяв участь у змаганнях IRONMAN 70.3, які відбулися у Маскаті, столиці Оману.

Його загальний результат — 5:38:51.

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«Довгоочікуваний фініш!! Разом із прапором, який ще в 2016-у подарувала 128 окрема гірсько-штурмова бригада Закарпатський Легіон! Емоцій море, тепер я зрозумів, що таке IRONMAN 70.3 — це зовсім не легко!!!», — пише Роман у фейсбуці.

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IRONMAN 70.3 це серія змагань з триатлону, дистанції якого є половиною всіх дистанцій IRONMAN 70.3 Hawaii.

Дистанція Ironman 70.3 складається з 1,9 км плавання, 90 км індивідуального велосипедного заїзду, а також 21,1 км бігу.

Час, за який спортсмен повинен подолати дистанцію, варіюється залежно від гонки і залежить від зовнішніх факторів — погодних умов, перепадів висоти тощо. Максимальний час проходження дистанції складає 8 годин і 30 хвилин.


Varosh

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# ironman # змагання # спорт # ужгород

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