Ужгородець везе медаль з IRONMAN 70.3!

Ужгородець Роман Мегела взяв участь у змаганнях IRONMAN 70.3, які відбулися у Маскаті, столиці Оману.

Його загальний результат — 5:38:51.

«Довгоочікуваний фініш!! Разом із прапором, який ще в 2016-у подарувала 128 окрема гірсько-штурмова бригада Закарпатський Легіон! Емоцій море, тепер я зрозумів, що таке IRONMAN 70.3 — це зовсім не легко!!!», — пише Роман у фейсбуці.

IRONMAN 70.3 — це серія змагань з триатлону, дистанції якого є половиною всіх дистанцій IRONMAN 70.3 Hawaii.

Дистанція Ironman 70.3 складається з 1,9 км плавання, 90 км індивідуального велосипедного заїзду, а також 21,1 км бігу.

Час, за який спортсмен повинен подолати дистанцію, варіюється залежно від гонки і залежить від зовнішніх факторів — погодних умов, перепадів висоти тощо. Максимальний час проходження дистанції складає 8 годин і 30 хвилин.

Varosh